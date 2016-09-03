BBC遭IS入侵？ 原來只是連結錯誤

英國廣播公司（BBC）1則推文被某些人認為用阿拉伯文寫成，今晚引發BBC被伊斯蘭國（IS）入侵的恐慌，所幸BBC後來澄清，是技術問題使推文被導向孟加拉語部1則新聞的連結。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，這則訊息由擁有2400萬跟隨者的「BBC快訊」（BBC Breaking）發布。

BBC前財經新聞編輯佩斯頓（Robert Peston）是率先發現此事的人之一，他的推文說：「BBC剛推播這則快訊到我手機裡，誰知道它的意思？」

這個話題席捲社群媒體的關注。1名推特用戶說：「天啊，這是阿拉伯文，IS佔領BCC了。」另1人回應：「IS有控制什麼嗎？」

不過，幸好大家後來很快就了解，這則推文其實是用孟加拉文寫的。

BBC晚間澄清並未遭駭，表示是技術問題把連結導向孟加拉語部1則新聞的連結。

BBC發言人指出，所屬「世界新聞網」（World Service）1名記者誤傳上述連結，已在幾分鐘後撤除。他說：「那不過是個差錯，有人從錯誤帳號發出推文。可說是人為過失，但已經排除。」

BBC快訊推文說：「謹向收到我們孟加拉語部發出推播新聞的人致歉。請別擔心，我們未遭駭。」（譯者：中央社何宏儒）1050903

(中央社)