政府裁員砍補貼 阿根廷數萬人上街示威
阿根廷工會今天號召數萬人走上首都布宜諾斯艾利斯街頭，抗議政府裁員、削減補貼及總統馬克里（Mauricio Macri）的其他政策。
美聯社報導，3天示威包含在全國各地封路，以及眾人集結總統府前，揮舞藍白條紋國旗，表達對馬克里政府的不滿。
阿根廷勞工工會秘書長米伽利（Pablo Micheli）表示：「如果他們沒聽見我們的大聲疾呼，不給答案，將會有社會衝突。如果他們不聽，遲早會有全國罷工。」
自馬克里去年12月上任以來，已有數以千計公務員遭解僱，他誓言降低膨脹的支出。裁員及削減公用事業補貼，在長久以來大方提供國家工作和福利的阿根廷引發動盪。
總部位於阿根廷的Management & Fit顧問公司主管佛諾尼（Mariel Fornoni）表示：「這是感到受傷害的社會產業的回應。街頭可見貧窮和經濟衰退。」1050903
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。