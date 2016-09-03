政府裁員砍補貼 阿根廷數萬人上街示威

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阿根廷工會今天號召數萬人走上首都布宜諾斯艾利斯街頭，抗議政府裁員、削減補貼及總統馬克里（Mauricio Macri）的其他政策。

美聯社報導，3天示威包含在全國各地封路，以及眾人集結總統府前，揮舞藍白條紋國旗，表達對馬克里政府的不滿。

阿根廷勞工工會秘書長米伽利（Pablo Micheli）表示：「如果他們沒聽見我們的大聲疾呼，不給答案，將會有社會衝突。如果他們不聽，遲早會有全國罷工。」

自馬克里去年12月上任以來，已有數以千計公務員遭解僱，他誓言降低膨脹的支出。裁員及削減公用事業補貼，在長久以來大方提供國家工作和福利的阿根廷引發動盪。

總部位於阿根廷的Management & Fit顧問公司主管佛諾尼（Mariel Fornoni）表示：「這是感到受傷害的社會產業的回應。街頭可見貧窮和經濟衰退。」1050903

(中央社)