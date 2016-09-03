朱孝天峇里島大婚 言承旭驚喜現身

言承旭（左）與吳建豪今抵達峇里島，祝賀好友朱孝天大婚。（朱孝天工作室提供）

朱孝天下午與韓雯雯在教堂舉行儀式，唯美浪漫。（朱孝天工作室提供）

朱孝天下午與韓雯雯在教堂舉行儀式，唯美浪漫。（朱孝天工作室提供）

吳建豪、朱孝天、言承旭三人合影。（圖／取自新浪娛樂微博）

吳建豪（左）、言承旭（右）今在峇厘島見證好友朱孝天（左二）及韓雯雯大婚。（朱孝天工作室提供）

朱孝天與韓雯雯3日在峇里島大婚，言承旭原先表示工作繁忙無法親自到場，讓一眾盼望婚禮上演F4合體的粉絲大呼傷心，然而下午婚禮教堂儀式中，言承旭、吳建豪一起到達現場，低調入座，見證好兄弟的幸福時刻。

談及先前的新聞報導，言承旭說道：「兄弟的婚禮到場是必然的，還好給他的驚喜我做到了；F4是一代人的象徵，不論是F1、2還是3，都只是一個數字，數字代表不了任何的兄弟情誼，其實我們都很好。」一番兄弟間的情誼話，力破坊間種種不和傳聞，更是讓眾粉絲重燃F4十五週年再合體的希冀。

據悉，婚後升級「人夫」的朱孝天，不僅搭檔妻子韓雯雯出演夫妻綜藝首秀，組樂團發唱片、拍戲，也會親自參與導演的工作。

(中時)