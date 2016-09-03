舒淇嫁馮德倫 甜喊祝福都收到了

金馬影后舒淇與香港導演馮德倫今天宣布結婚，舒淇下午在Instagram分享短片表示，祝福都收到了，願有情人終成眷屬。

40歲舒淇和大兩歲的馮德倫傳緋聞多年，始終沒公開認愛，互稱對方是好朋友，今天宣布結婚喜訊。舒淇下午在Instagram上傳約1分鐘婚紗照拍攝過程影片，寫「謝謝愛我們的你們的的祝福，都收到了，願天下有情人終成眷屬」。

影片中舒淇和馮德倫在捷克布拉格拍攝婚紗照，過程俏皮打鬧，不僅搞笑玩鬥雞眼，舒淇還作勢被馮德倫揍飛，也互相打躬作揖，有幕撐傘遮太陽的舒淇開心大笑，看得出兩人幸福洋溢。

結婚啟事稍早是由馮德倫發表，寫道「嗯是的，我們的婚事就是這麼簡單；嗯是的，我們的禮服就是這麼的隨性；嗯是的，我們的決定就是這麼的突然；嗯是的，我們不會有任何婚宴跟派對。」

馮德倫說，「嗯是的，我們相識了20年相戀了4年；嗯是的，我毫無反顧的娶她了。嗯是的，我們決定相互糾纏一輩子；嗯是的，我們結婚了。謝謝愛我們的你們的關心，什麼都可以錯，但是別錯過愛你的他＆她。」最後還寫「目前尚未懷孕」。1050903

(中央社)