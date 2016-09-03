職場體驗秀成果 青年創意變裝展自信
勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心（YS），暑期與15家業者合作推出「鋼鐵人3.0」職場體驗計畫，有41人通過職場體驗試煉，他們今天透過星光開場秀及行動劇展現蛻變信心。
高屏澎東分署青年職涯發展中心今年暑期推出的「鋼鐵人3.0」職場體驗計畫，與義大世界等15家業者攜手合作，計有41名青年成了「鋼鐵人」，通過職場體驗的試煉。這項計畫今年邁入第3年，提供多元的管道讓非相關科系或背景的青年有機會嘗試並一窺職場真實樣貌，結訓年輕男女上午透過星光開場秀及行動劇展現蛻變信心。
成果展以星光大道作為開場秀，青年們換上體驗單位制服並親手製作道具，陸續呼喊著「我不是爛草莓」、「別叫我職場魯蛇」、「我是職場『鋼鐵人』」從舞台四面閃耀登場，也上演行動劇精彩重現在企業體驗情況，讓人看見他們的成長與蛻變。
一個體驗機會換得順利轉職，這是報名職場體驗計畫的楊斐琇經歷。
26歲的她與不同年齡層的夥伴一起參與培訓，並在與YS團隊協助心態重新歸零，把握每次上台機會勇敢表現自己，因而爭取到莎士比亞烘焙坊體驗機會，體驗期間楊斐琇負責企劃工作，因表現亮眼，體驗期結束後立即成為正式員工。
楊斐琇說，這次經歷讓她深刻體認到「不要害怕失敗，認真去準備每一個上台的機會，因為你不知道你甚麼時候會被看見」。
高屏澎東分署長程泰運表示，鋼鐵人體驗計畫能讓青年朋友在求職前有學習機會，提早瞭解與適應職場，讓青年嘗試勇敢做自己、發現不一樣的自己，透過行動、體驗、反思等歷程調整自己，建構自己的鋼鐵人生。1050903
(中央社)
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