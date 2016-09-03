台灣月琴民謠祭 北投溫博館登場
台北市文化局今天表示，與台灣月琴民謠協會共同主辦的「2016台灣月琴民謠祭」已邁入第六屆，即日起至10月2日在北投溫泉博物館舉行。
文化局說，開幕記者會除有音樂創作人陳明章演出外，也邀請到國寶級傳統表演藝術大師楊秀卿與知名歌仔戲音樂家柯銘峰進行精采演出。
今年的視覺焦點則是邀請曾鳳麗現場彩繪融合著山芙蓉與台灣藍鵲的月琴，並贈予北投溫泉博物館，作為這屆月琴祭的美麗賀禮，也為這場北投年度盛典揭開不一樣的序幕。
文化局表示，月琴廣泛使用在歌仔戲、車鼓、南管、北管等台灣傳統表演藝術中，堪稱台灣的國民樂器，而月琴祭與北投溫泉博物館這個北投重要歷史空間的結合，透過政府與地方的協力合作，已成功打造出北台灣知名的音樂祭典，更讓月琴祭成為代表北投風情的年度盛會。
「台灣月琴民謠祭」自2011年起在北投溫泉博物館舉辦後，不僅獲得在地民眾的廣大迴響，更吸引許多國外觀光客慕名而來。
台灣月琴協會創辦人陳明章表示，透過月琴彩繪裝置展、影像展、講座、講唱會、室內傳唱與戶外音樂會各種形式，邀請月琴同好及傳統表演藝術的國寶級大師登台演出，一起唱出這塊土地的生命力。
文化局說，溫博館與月琴祭的結合，就是北投公私協力最具代表性的成果之一，每年均吸引不少觀眾到北投來專程欣賞這場月琴音樂的嘉年華，歡迎民眾共襄盛舉。1050903
(中央社)
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