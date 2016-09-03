舒淇馮德倫綁定終生 兩人影史情史精彩

港星馮德倫和台灣女星舒淇今天宣布結婚。兩人影史和情史都很精彩，尤其舒淇20歲就前往香港打拚，日後更成為名導侯孝賢鏡頭下最愛的女人，並走向國際舞台。從影軌跡令人羨慕卻難以複製。

馮德倫是集歌手、演員和導演於一身的全方位藝人。他在1974年出生，21歲時組樂隊出道，獲得香港勁歌金曲新人銅獎；2007年以執導莫文蔚專輯歌曲「天下大同」MV獲台灣金曲獎最佳音樂錄影帶導演獎。

2012年馮德倫和影星吳彥祖成立「突圍電影公司」，執導的影片「太極1從零開始」進入多個國際影展播放。這部片和接下來的續集，在大陸上映時票房都超過人民幣1億元。由於在電影圈的資歷，他也曾擔任台灣金馬獎決審評委。

馮德倫曾和莫文蔚、徐若瑄等人傳出戀情。至於和舒淇，則是自1997年合作電影「美少年之戀」開始，20年間兩人多次傳出分合。

舒淇1976年出生，年輕時拍過全裸寫真集，20歲時前往香港發展，一開始在王晶的電影中寬衣解帶並闖出名號，爾冬陞執導的「色情男女」讓她轉型成功，贏得香港金像獎最佳女配角獎和最佳新人獎。

此後的從影經歷，如舒淇自己所言，靠著實力「把脫掉的衣服一件一件穿回來」。2005年她以「最好的時光」獲得金馬獎最佳女主角獎，領獎時在後台忍不住流下眼淚。

舒淇曾在侯孝賢的「千禧曼波」、「最好的時光」和「刺客聶隱娘」中擔綱，成為侯導愛用的演員。媒體報導，侯孝賢說「會一直拍她拍到老」。

曾與舒淇傳出緋聞的，除了馮德倫，還有吳彥祖、黎明、張震等許多名氣響噹噹的男星。

馮德倫與舒淇這兩位年過40的閃亮藝人今天公布喜訊，迅速成為兩岸三地媒體焦點。在傳了近20年的緋聞後，馮德倫在結婚啟事中說，「我毫無反顧地娶她了，我們決定相互纏一輩子。」1050903

(中央社)