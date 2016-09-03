爭取世界盃少棒賽組隊權 台南開訓

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2017第四屆WBSC世界盃少棒錦標賽將於明年7月在台南市登場，市府今天宣佈啟動台南市少棒代表隊培訓計畫，正式開訓，以爭取成為台灣區代表。

台南市長賴清德今天主持台南市少棒代表隊開訓典禮，他表示，若台南市代表隊贏得台灣代表隊選拔賽的冠軍，讓台南更多球員進入國家代表隊，成為國家代表隊的主體，就能打造台南成為東方威廉波特的計劃。

賴清德希望選手們注意安全及健康，兼顧學校功課，全力以赴，不要給自己太大的壓力。

台南市少棒代表隊由台南市城市棒球隊林琨瑋擔任執行總教練，協進國小劉澔澤、歐哲閎、崇學國小劉家榮、立人國小吳明道、劉冠豪及公園國小歐陽昱岑等 6名國小棒球教練共同參與培訓工作。

市府體育處表示，台南市代表隊選手徵選，共有95名選手參加，以投球、守備、打擊及跑壘等基本技術測驗，遴選出第一階段代表隊培訓選手48人。

代表隊培訓計畫分三階段進行，第一階段培訓期程是9月1日至11月12日，預定11月12日遴選第二階段培訓選手25人，第三階段再選出15名選手代表台南市參加全國選拔賽，爭取代表組隊權。1050903

(中央社)