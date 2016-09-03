光田健康舞蹈比賽 選手尬舞比健康
光田綜合醫院今天舉辦社區健康舞蹈成果競賽，今年共有23組社區、300位居民報名，弘光科技大學運動休閒系師生也到現場免費為民眾做體適能檢測。
光田醫院總院長王乃弘表示，適當的舞蹈運動能夠促進心肺功能、消耗熱量、鍛鍊肌力，不僅能運動健身，同時也能藉此認識朋友，聯繫社區里民間的情誼，而透過音樂藝術的薰陶，也能培養高雅風度與優美的姿態，可說是益處多多。
過去曾有甲狀腺機能亢進問題的社區媽媽蔡宛樺說，1年半前加入社區舞團，不僅一跳上癮，也為自己找到抒壓方法，至今甲狀腺疾病控制良好、不再復發，連身材都變好。
光田醫院內分泌暨新陳代謝科醫師曾士婷表示，壓力的確有可能引發甲狀腺機能亢進，透過跳舞、慢跑等運動紓壓，對病情是有幫助的，但運動無法治癒疾病，生病還是要及早就醫，並配合醫囑治療。1050903
(中央社)
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