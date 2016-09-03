昆士蘭臺商出席諾魯投資說明會
駐布里斯本辦事處長賴維中2日偕昆士蘭臺商12人赴諾魯駐布市總領事館出席投資商機說明會，並與過境的諾魯共和國總統瓦佳(Baron Waqa)就雙邊投資議題懇談，推動與南太邦交國經貿關係。
投資商機說明會諾魯總統瓦佳親率總統助理部長兼財政、司法、邊防、諾魯航空部長亞登（David Adeang）及內閣秘書長巴拉凡努爾（Sasikumar Paravanoor）等人蒞會。
駐布里斯本辦事處應諾方之請聯繫旅布台商參加，經營事業涵蓋地產開發、航空、銀行、教育及農礦等，辦事處副處長宋永福及諾魯總領事哈里斯（Rosie Harris）等陪同在座。
賴維中在會上逐一介紹與會臺商，並祝賀瓦佳總統在今年7月大選中順利蟬連。
瓦佳總統感謝賴維中對本案的協助，並表示諾魯正全面發展經濟，目前在澳洲政府協助下將全力發展漁獲（鮪魚）加工業及海上貨運商船，料可帶動周邊投資商機；此外諾魯饒富海島觀光資源，歡迎臺商前往投資。
瓦佳總統說，兩年前他也曾經在此會晤臺商，深知旅昆臺商投資實力，而臺、諾在布市均有領館，雙方可以直接接觸安排臺商赴諾投資，此舉不僅互惠互利，也可增進雙邊友好關係。
他強調，2018年1月31日適逢諾魯獨立建國50週年，諾魯政府將擴大舉辦慶祝活動，歡迎布市臺商利用此一良機組團前往。1050903
(中央社)
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