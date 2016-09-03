印度總理訪越 提升兩國關係
印度總理莫迪近日訪越，今天與越南總理阮春福舉行會談，雙方同意將越印關係提升至全面戰略夥伴關係，其中強調國防合作是兩國關係的支柱之一。
越南快訊新聞網站今天報導，莫迪與阮春福2人會談後在聯合記者會上公布上述訊息，指出提升兩國為全面戰略夥伴關係符合雙方長期的基本利益，滿足兩國人民願望，以及願意為區域和平、穩定、合作與發展做出貢獻。
報導指出，雙方已簽署12項有關經貿與國防安全等領域的合作協議與備忘錄，包括完成由印方提供越方4艘巡邏船合約的簽署相關作業，合約價值為1億美元；力爭2020年前兩國雙邊貿易金額達到150億美元；同意在各國際與區域論壇上加強合作等。
莫迪表示，雙方將進一步加強防務關係，符合兩國共同利益，為區域穩定、安全與繁榮作出努力，而巡邏船供應合約是一個具體的進展。他說，印度將向越南提供5億美元的防務信用額度，但未說明用途。
報導說，雙方還強調維護亞太區域與南海海域和平、穩定、安全及航行與航空自由的重要性，呼籲相關各方在遵守1982年聯合國海洋法公約等國際法的基礎上和平解決所有爭端。1050903
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。