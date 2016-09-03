印度總理訪越 提升兩國關係

我要評比

印度總理莫迪近日訪越，今天與越南總理阮春福舉行會談，雙方同意將越印關係提升至全面戰略夥伴關係，其中強調國防合作是兩國關係的支柱之一。

越南快訊新聞網站今天報導，莫迪與阮春福2人會談後在聯合記者會上公布上述訊息，指出提升兩國為全面戰略夥伴關係符合雙方長期的基本利益，滿足兩國人民願望，以及願意為區域和平、穩定、合作與發展做出貢獻。

報導指出，雙方已簽署12項有關經貿與國防安全等領域的合作協議與備忘錄，包括完成由印方提供越方4艘巡邏船合約的簽署相關作業，合約價值為1億美元；力爭2020年前兩國雙邊貿易金額達到150億美元；同意在各國際與區域論壇上加強合作等。

莫迪表示，雙方將進一步加強防務關係，符合兩國共同利益，為區域穩定、安全與繁榮作出努力，而巡邏船供應合約是一個具體的進展。他說，印度將向越南提供5億美元的防務信用額度，但未說明用途。

報導說，雙方還強調維護亞太區域與南海海域和平、穩定、安全及航行與航空自由的重要性，呼籲相關各方在遵守1982年聯合國海洋法公約等國際法的基礎上和平解決所有爭端。1050903

(中央社)