林心如祝福舒淇 彭于晏擺脫煙幕彈
金馬影后舒淇與香港導演馮德倫今天宣布結婚，好友林心如說，「太開心了，大家在今年都得到幸福」；曾和舒淇傳緋聞的演員彭于晏說，「不用再作煙幕彈了」。
40歲舒淇和大兩歲的馮德倫傳緋聞多年，始終沒公開認愛，互稱對方是好朋友，今天宣布結婚喜訊，並稱舒淇目前還沒懷孕，婚紗照也曝光。
今年7月舒淇特地飛到峇里島，見證林心如結婚幸福時刻。林心如下午透過經紀人表示，「太開心了，大家在今年都得到幸福，真是太開心了，今年是個好年。」又在社群網站微博寫「原來最適合的一直在身邊，親愛的，最好的你迎來最好的時光，一定要好好幸福下去，愛你。」
舒淇常自稱是好友林熙蕾的老公，林熙蕾在臉書（facebook）貼文表示，「我最愛的老公終於娶了。他一定要愛妳比我愛妳多一點哦，我知道他一定會好好的疼惜妳，保護妳，就像我對妳一樣。」
藝人林志玲在微博表示，「好感動，你們的愛情，太開心了，幸福幸福幸福。」
彭于晏透過經紀人表示，「很為淇姐開心，雖然他們說婚禮簡單婚紗隨性，但是幸福，快樂是最重要的事。恭喜淇姐，馮導。P.S.既然還沒懷孕，我就祝福你們早生貴子。」又在微博貼文「真相大白後，小彭，不用再作煙幕彈了」。
中國大陸演員黃曉明說，「不知道為什麼，有種想哭的感覺，只有這種簡單純粹的方式才配得上你的笑容，這個婚結的很舒淇，十幾年的娘家人了，只能馮先生必須替我們讓她狠狠的幸福。」1050903
(中央社)
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