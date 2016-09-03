高市原住民族豐年祭活動盛大展開 3千人參與

高雄市原住民族聯合豐年祭儀活動在悠揚的歌聲中展開。（吳江泉翻攝）

高雄市原住民族聯合豐年祭儀活動盛大展開3000人參與。（吳江泉翻攝）

高雄市原住民族聯合豐年祭儀活動。（吳江泉攝）

高雄市原住民族聯合豐年祭儀活動今（3）日上午在高雄左營海軍運動場盛大登場，雖然昨晚高雄地區下起豪大雨，但天空作美活動順利舉行，到場貴賓雲集，包括高雄市都會區各族群頭目及市府秘書長楊明州、立委劉世芳、陳瑩，及原住民市議員伊斯坦大．貝雅夫．正福、林民傑、俄鄧．殷艾、唐惠美都到場蒞臨觀禮，市立小港醫院更由院長侯明峰親自率團80人參與，慶祝高雄市這每年一度的聯合豐年祭儀活動，整場共吸引超過3000人潮參與。

聯合豐年祭儀活動在布農族頭目陳利雄的開幕祝福中正式開始，市府秘書長楊明州致詞時表示，市府非常重視原住民語言文化、經濟產業提昇及福利網絡推動，在各項政策預算上給予極大支持，積極推動民族文化族語教育，設立部落大學、行銷原鄉產業、協助原住民就業、設立原住民家事法院服務站，也在各區公所設立原住民單一服務窗口，並且設立老人日間關懷站、部落食堂，盡心盡力推動，希望讓高雄能成為原民新故鄉。今年透過布農族小米進倉祭，傳達分享豐盛祝福，提醒謙卑學習不同族群的思維與文化，以及冒險犯難、寬宏包容的性格。

市府原民會表示，主題祭儀布農族進倉祭在頭目及布農族人優美歌聲下開始，展現布農族傳統歌舞與舉世聞名的八部合音、報戰功，本身是布農族的原民會主委谷縱，市議員伊斯坦大．貝雅夫．正福、林民傑都下場參與。各族群祭儀展演，今年首度邀請小林村移居杉林區日光小林的大武壠族人參與為祭儀展演帶來亮點，活動周圍的原住民市集攤位人潮更是絡繹不絕。

布農族文化體驗闖關活動，包括搗小米、搗米、薑黃植物染、傳統打陀螺、竹製空氣槍及射(弓)箭展示等體驗，也吸引許多親子全家大小一同體驗，活動現場熱鬧滾滾。下午則舉行各項競技活動包括射箭、摔跤、撒魚網、童趣拉檳榔葉競賽活動，族人間競爭激烈，最後在歡樂的氣氛下結束並相約來年再見。

(中時)