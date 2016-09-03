新住民體驗多元文化 融入在地生活
旗山及美濃戶政事務所今(3)日在旗山社福館舉辦「多元文化認知講座」，邀請新住民協同家人共同參與。本次講座除談多元與平權外，並融入防疫及在地文化之旅，新住民家庭除學習到文化差異外，還體驗到生命成長過程及環境的永續發展。
課程開始前由旗山衛生所宣導「病媒蚊防疫」及「疫苗接種」，加強防疫觀念及預防接種的重要性。高雄市政府社會局也積極輔導新住民融入在地生活，在此次活動提供不少協助。
戶政所為增加家人間互動和諧性，特別辦理「戶政e指通」下載送好禮活動，讓新住民與家屬互動，共同完成手機APP下載；並宣導新住民多加利用高雄市的「跨機關通報服務」、「一卡通繳納規費」、「護照親辦人別確認」等便民服務。
越籍新住民陳先生依親到台灣9年，首次參加多元文化講座，他帶老婆小孩共7個人參加，他說：「聽饒夢霞老師演講非常有趣，也喜愛香蕉園導覽的活動，希望下次能多舉辦這類活動。」
旗山戶所主任賴美娥表示，這是一場有別於以往的多元文化認知課程，透過共同學習、在地文化導覽及一日農夫體驗等活動，增進家人情感、了解旗山香蕉產業的文化特色及環境的永續發展，讓新住民更融入在地生活。
美濃戶所主任李秋利表示，課程內容包含觀念學習及以互動方式帶領新住民進入生活、異國文化等領域學習，並讓新住民了解及利用高雄市的各項便民服務。
民政局勉勵新住民及家屬把握學習機會與家人共同成長。高雄是一個幸福宜居的城市，對於新住民、原住民、客家、閩南等族群的照顧都非常重視，市府開辦豐富多元的課程，希望帶入新觀點，尊重多元、包容彼此差異，與友善的相處理念，珍惜身邊的每個人。
(中時)
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