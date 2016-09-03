清潔用品宣稱抗菌 專家建議用肥皂就好

美國FDA今天宣布，含某些成分、宣稱抗菌清潔產品沒有證據證明有效。感染科醫師說，最好的清潔方法是用肥皂加清水，若沒有水，就用含酒精洗手液取代。

美國食品暨藥物管理局（FDA）宣布，長年以來使用在市售肥皂、沐浴乳等清潔產品中，宣稱具有「抗菌」效果的化學成份，包含三氯沙（triclosan）、三氯卡班（triclocarban）在內，共計19種化學成份，由於無法獲科學證實安全且真正有效，將禁止販賣。

FDA聲明中指出，雖然廠商宣稱這些成份比一般肥皂具有更好的抗菌效果，卻無法證實長時間每天使用這些化學物質是安全的，也無法證明這些物質比一般肥皂更能預防疾病，或防止某些傳染病的散布。

林口長庚醫院感染醫學科主治醫師陳南(人予)下午受訪表示，臨床上醫師接觸病人或手術前後，都會使用肥皂加清水洗手，沒有水的話就改採含酒精洗手液，這是最標準的消毒程序，也最推薦民眾使用。

陳南(人予)說，清潔用品中含有界面活性劑，不僅可以去掉手上污垢、油脂，也可以破壞細菌、病毒的膜或細胞壁，達到讓細菌減量的效果。肥皂是當中比較溫和、容易取得、不會昂貴且減菌效果最好的物品。

她表示，細菌或病毒要致病，除了本身帶有毒性，量也要夠。若先用肥皂洗手，降低手上的帶菌量，也可降低致病風險。根據統計，用肥皂洗手後，手上的細菌量可以減少9成。

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海下午受訪則表示，居家清潔用品使用三氯沙、三氯卡班其實沒有必要，因為這些成分會促進環境抗藥性產生，如未來出現抗藥性的大腸桿菌，民眾若被感染，將無藥可用。

顏宗海表示，這些抗菌成分也屬環境荷爾蒙，會干擾體內荷爾蒙，在動物實驗中發現，不管是三氯沙、三氯卡班，若大量的話，會讓小老鼠甲狀腺功能異常、影響性荷爾蒙功能。

此外，顏宗海也說，美國禁用的其他抗菌成分中有很多都含有碘，碘的使用對皮膚敏感者可能有害，可能有接觸性皮膚炎，若過量甚至可能影響甲狀腺功能。

食藥署醫粧組科長洪國登受訪時表示，國內目前有約20種核可的抗菌成分，包含被美國禁用的三氯沙、三氯卡班。抗菌成分主要是抑菌功能而非殺菌，在洗手乳、洗面乳等化妝品並不少見。

洪國登說，台灣目前對三氯沙、三氯卡班訂有限量標準，和國際標準一致。如今美國決定禁用，台灣會進一步研究並參考國際做法處理。1050903

(中央社)