清潔用品宣稱抗菌 專家建議用肥皂就好
美國FDA今天宣布，含某些成分、宣稱抗菌清潔產品沒有證據證明有效。感染科醫師說，最好的清潔方法是用肥皂加清水，若沒有水，就用含酒精洗手液取代。
美國食品暨藥物管理局（FDA）宣布，長年以來使用在市售肥皂、沐浴乳等清潔產品中，宣稱具有「抗菌」效果的化學成份，包含三氯沙（triclosan）、三氯卡班（triclocarban）在內，共計19種化學成份，由於無法獲科學證實安全且真正有效，將禁止販賣。
FDA聲明中指出，雖然廠商宣稱這些成份比一般肥皂具有更好的抗菌效果，卻無法證實長時間每天使用這些化學物質是安全的，也無法證明這些物質比一般肥皂更能預防疾病，或防止某些傳染病的散布。
林口長庚醫院感染醫學科主治醫師陳南(人予)下午受訪表示，臨床上醫師接觸病人或手術前後，都會使用肥皂加清水洗手，沒有水的話就改採含酒精洗手液，這是最標準的消毒程序，也最推薦民眾使用。
陳南(人予)說，清潔用品中含有界面活性劑，不僅可以去掉手上污垢、油脂，也可以破壞細菌、病毒的膜或細胞壁，達到讓細菌減量的效果。肥皂是當中比較溫和、容易取得、不會昂貴且減菌效果最好的物品。
她表示，細菌或病毒要致病，除了本身帶有毒性，量也要夠。若先用肥皂洗手，降低手上的帶菌量，也可降低致病風險。根據統計，用肥皂洗手後，手上的細菌量可以減少9成。
林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海下午受訪則表示，居家清潔用品使用三氯沙、三氯卡班其實沒有必要，因為這些成分會促進環境抗藥性產生，如未來出現抗藥性的大腸桿菌，民眾若被感染，將無藥可用。
顏宗海表示，這些抗菌成分也屬環境荷爾蒙，會干擾體內荷爾蒙，在動物實驗中發現，不管是三氯沙、三氯卡班，若大量的話，會讓小老鼠甲狀腺功能異常、影響性荷爾蒙功能。
此外，顏宗海也說，美國禁用的其他抗菌成分中有很多都含有碘，碘的使用對皮膚敏感者可能有害，可能有接觸性皮膚炎，若過量甚至可能影響甲狀腺功能。
食藥署醫粧組科長洪國登受訪時表示，國內目前有約20種核可的抗菌成分，包含被美國禁用的三氯沙、三氯卡班。抗菌成分主要是抑菌功能而非殺菌，在洗手乳、洗面乳等化妝品並不少見。
洪國登說，台灣目前對三氯沙、三氯卡班訂有限量標準，和國際標準一致。如今美國決定禁用，台灣會進一步研究並參考國際做法處理。1050903
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範