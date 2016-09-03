印度貸款5億美元給越南 目的國防用途

印度總理莫迪今天在河內與越南總理阮春福會面後，雙方宣布，印度將貸款5億美元給越南做為國防用途。由於越南也與中國大陸有領土爭端，此舉被視為針對中國大陸。

根據印度總理辦公室和外交部發表的相關聲明，莫迪和阮春福會面後兩人一起共同宣布，印越決定把雙邊戰略夥伴關係，提升為全面戰略夥伴關係。

莫迪在兩人的聯合記者會上說，他和阮春福對話富有成效，由於印度和越南是兩個區域的重要國家，雙方都覺得有必要進一步在區域與國際議題，強化彼此的共識。

他說，印度與越南體認到在應對區域緊急挑戰時雙方合作的必要性，決定把雙方的戰略夥伴關係提升為全面戰略夥伴關係，為未來雙方進一步合作鋪平道路。

提升印越雙邊關係為全面戰略夥伴關係，莫迪認為，這將為印越雙邊關係提供新的方向、動力和內容；雙方的共同努力也將為區域的穩定、和平與繁榮做出貢獻。

根據「印度時報」（The Times of India）官網報導，莫迪訪問越南後，印越雙方進一步加強聯盟關係，印度與越南正在討論，把印度與俄羅斯合作研製、射程達290公里的超音速「布拉莫斯」（BrahMos）巡弋飛彈系統賣給越南。

印度最近才因在中印邊境部署「布拉莫斯」飛彈，遭中共「解放軍報」批評，並指這款飛彈將對共軍深埋地下的指揮中心帶來毀滅性打擊，為中印關係帶來軍事競爭和衝突，也為區域穩定帶來負面影響。

過去10年間，印度與越南軍事合作發展迅速，由於雙方都與中國大陸有主權糾紛，也都擔心中共軍力崛起帶來的威脅，印度已於2014年簽署協定貸款1億美元給越南採購軍備；越南也允許印度軍艦在越南港口運補，並鼓勵印度軍艦進入南海活動。

莫迪今天離開越南前往杭州，準備出席20國集團（G20）高峰會議。1050903

(中央社)