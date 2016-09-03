外交部發布菲律賓納卯市旅遊黃燈

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外交部今天表示，即日起調升菲律賓納卯市（Davao City）為「黃色」旅遊警示燈號，提醒國人注意旅遊安全。

外交部下午發布新聞稿，菲律賓第三大城納卯市在9月2日晚間發生爆炸案，造成14人死亡及67人受傷，因此提升至「黃色」旅遊警示燈號，提醒民眾注意旅遊安全。

由於目前衝突情勢加劇，外交部建議欲前往的國人應特別注意安全，並檢討是否前往。1050903

(中央社)