慣竊未戴安全帽悠哉蛇行 不知警在後

高姓男子未戴安全帽、騎贓車蛇行，不知警車就尾隨在後。（陳俞霈翻攝）

嘉義縣朴子警分局六家派出所警員林建佑（左）、陳世民（右）一週內破獲3件機車竊盜案，所長蔡宗賢（中）直呼好讚！（陳俞霈攝）

嘉義縣朴子警分局六家派出所警員林建佑、陳世民掌握轄區慣犯，一周內破獲3件機車竊盜案，將貪圖方便、竊取別人機車代步的黃姓、高姓慣竊，依竊盜罪嫌移送法辦；林建佑強調，想破車輛竊案就是要勤查車牌、多盤查可疑分子，別無他法。

林建佑、陳世民搭檔巡邏，8月26、28日分別查獲53歲黃姓慣竊，黃男5月中偷牽機車，已被林、陳抓過。黃男搭公車去阿里山找工作，餐廳以他年紀大為由不錄用，他嫌搭車下山麻煩，偷機車代步，另一次則供稱偷機車是要去台南找工作。

2日上午，林、陳執行勤區查察，見37歲高姓男子騎機車未戴安全帽，還一路蛇行，高男平時以腳踏車代步，過去也有多筆偷車紀錄，高男往荒廢的六合國中校內騎去，員警一路尾隨，在校內將他盤查。

警方調查，高男無業，專挑老舊機車下手，用鑰匙硬撬、發動機車，高男1日從魚寮村住家騎腳踏車到陳姓婦人家庭院，騎走機車，再步行回庭院牽腳踏車，絲毫不怕被人看見，有民眾懷疑他又偷車，到派出所報案時，員警早就將高嫌逮捕。

(中時)