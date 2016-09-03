獅犀戰一直下雨 她「恐嚇」徐生明幫忙

徐生明遺孀謝榮瑤（左一）3日順利在新莊球場開球。（義大提供）

中職義大隊今（3）日在新莊球場舉行前總教練徐生明紀念日活動，這活動原是8月20日在屏東球場舉行，如今改到新北市新莊球場又遇到下雨，還是徐總太太謝榮瑤有辦法，他向徐總「恐嚇」，如果不幫忙放晴就不去看他了！

3日中午原本的獅犀雙重賽午場因雨順延，球場一片積水中，球迷抱怨：「天空怎還是不作美，一波三折好事多磨嗎？」後來突然天空放晴，使得晚場的比賽得以順利進行，尤其沒有耽擱徐總遺孀謝榮瑤的開球儀式，不讓這個開球一延再延。

其實晚場開打前也下了一陣雨，只是雨勢很快就停了，並未延誤晚場比賽，謝榮瑤說：「9月11日是徐總的生日，我有恐嚇他，如果不幫忙天氣放晴，活動辦不成就不去看他了，還好他有聽進去！」

謝榮瑤與全場球員、教練、球迷先觀賞一段徐總的紀念影片，然後她站上投手丘，一球投到捕手高國輝的手套，她表示：「我告訴自己不能哭，所以在投手丘我沒流淚、只是哽咽。」開球後，謝榮瑤向義大球員擊掌加油。

由於義大球團上下全力相挺，謝榮瑤銘感五內，她指出：「這個開球讓我很感動，3年來義大、球員與教練都一直幫忙徐生明棒球發展協會，不用拜託他們就會主動來做。」

同時她也感謝球迷支持，他說：「球迷一路鼓勵、熱誠支持，只要是協會推出的東西，球迷都會情義相挺，協會需要這股力量走下去，朝向夢想實現。」今年第4屆徐生明少棒賽又要在11月登場了。

(中時電子報)