阿翔幸福迎第三胎 下一胎名字已經想好了
阿翔與老婆Grace結婚近5年，育有大女兒「小泡芙」、兒子「布朗尼」，3日早上再迎第三胎小女兒「舒芙蕾」。阿翔因為工作多，擔心無法陪在老婆旁迎接小孩，事前安排好時間，就在今早進醫院剖腹，「舒芙蕾」重3300公克，跟姊姊哥哥一樣頭好壯壯，阿翔感動說：「老婆辛苦了。」
阿翔今早在產房外等候，想起每回陪老婆生產，他的心境也各不同，「第一胎超緊張興奮，好奇到底長怎樣；第二胎會想知道男寶寶到底像誰；第三胎只求媽媽和寶寶平安、健康，其他都無所謂了。」
據悉「舒芙蕾」超乖，不僅生產過程順利，個性也相當淡定安靜，直到阿翔抱起，才哭兩聲，像是在跟爸爸打招呼。阿翔說，目前還看不出來「舒芙蕾」長得像誰，但很像姊姊「小泡芙」，「所以應該是像我，不過下巴像老婆。」
三個孩子都以甜點當乳名，阿翔曾透露，因老婆小名叫「小餅乾」，所以想將兒女都以甜點取名，他也搞笑稱是「小餅乾甜點店」，他們結婚5年，做人進度超快，不少親友粉絲敲碗要阿翔幫第四道甜點取名，阿翔也搞笑回「秉立倒過來，可麗餅」。
他也說，老婆懷孕生產過程太辛苦，現在已經很滿足，「三個寶貝已經夠了！老婆要什麼禮物隨她開口！」至於會不會考慮向浩子一樣做節育手術？阿翔笑說：「暫時不考慮，因為聽說會很痛！」
(中時)
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