男子手腳遭砍 倒臥加油站旁

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基隆消防局今天下午4時許接獲報案，42歲的陳姓男子手腳被砍，倒臥在碇內加油站旁地上，鮮血直流，警消立刻派員將他送往基隆長庚醫院急救，男子目前意識清楚。

基隆長庚醫院表示，陳男右手肘和靠近左腳踝處有超過10公分刀傷，深可見骨，因大量失血意識昏沉，經輸血500CC後，目前意識恢復。警方到場了解事發經過，稍後將進一步對外說明。1050903

(中央社)