陸禁毒節目主持人 查獲以販毒為生
中國大陸一名在電台做禁毒節目的女主持人，在現實生活中竟靠販賣毒品牟利，其中部分買家是她的節目粉絲。
新京報報導，這名29歲的雲姓女主播，之前在演出團隊做過DJ，曾到全國巡演，後來當起電台主持人，昨天上午，她因涉嫌販賣毒品罪，在昌平法院受審，但該案未當庭宣判。
她在法庭上對公訴機關的指控悉數認可。她說，自己創立一個叫「飛行員電台」的頻道當主持人，擁有幾千名粉絲，「圈裡人都知道吸毒的人叫『飛行員』」。
這名電台主持人還有個網名叫「眾神的植物」，源自一本書的名字，講述的是斯里蘭卡等國外很多漂亮的植物，而這些植物都有致幻作用。
「在電台播節目時，我主要進行珍愛生命遠離毒品類的禁毒宣傳，也播放一些音樂」。她說，自己並不吸毒，但是「對毒品有一定的瞭解，販毒主要是為了賺錢」。
報導說，她部分買家來自於粉絲，毒品源頭也是她通過網路認識，雙方並沒有見過面。買家、賣家彼此都不見面，詢價購買則透過微信完成。1050903
(中央社)
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