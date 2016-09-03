台灣囝仔蔡博丞在歐洲跳舞　是為了想回家

蔡博丞舞作《Hugin／Munin》，在德國杜塞朵夫舞蹈博覽會上一位難求。圖為蔡博丞（左一）在演出結束後和舞者一起謝幕。（李欣恬攝）

台灣囝仔蔡博丞在歐洲跳舞，是為了有天能把作品帶回家鄉。（李欣恬攝）

蔡博丞舞作《Hugin／Munin》於德國杜賽朵夫舞蹈博覽會演出。（丞舞製作團隊提供）

蔡博丞舞作《Hugin／Munin》在德國杜賽朵夫舞蹈博覽會演出謝幕。（李欣恬攝）

蔡博丞8月中旬於丹麥世界首演的最新作品《Innermost》。（丞舞製作團隊提供）

「上天要試驗你，就會給你很多考驗和打擊，等你真的準備好了，你才會發現，原來機會就在那裡。」台灣編舞家蔡博丞，近年贏得國際掌聲，拿下西班牙布爾戈斯國際編舞大賽首獎等眾多大獎，密集於歐陸巡演，今年在德國杜塞朵夫舞蹈博覽會上現場滿座、一位難求，但很少人知道，他其實曾經是個在台灣每投件必失敗的編舞者。

「在台灣各種甄選、補助投件都失敗，或是過了第一關初審，之後就被刷掉，覺得自己簡直無路可走，幸好我還同步投了國外比賽，老天為我打開另一扇門，讓我走上國際演出這條路，然後發現門外竟有這麼大的世界！」

蔡博丞今年29歲，獻給已逝父親的舞作《浮花》，帶著他走最遠的路，2014年推出即拿下諸多大獎、打響名號，在台灣人還未能真正認識他是誰時，已有大量歐洲演出邀約，平均一週一城市的演出行程，有如音樂家莫札特自小周遊歐陸各國，「但是莫札特好一點，他是歐洲人，而我是台灣人，我必須適應時差、距離、氣候，一座城市又一座城市。」蔡博丞幽默舉例，其他歐洲人在境內演出，往往只需花費40歐元火車票，「而我需要一趟飛來，需要4萬台幣飛機票。」

即使密集巡演，但蔡博丞不以為苦，他於今年杜塞朵夫舞蹈博覽會展會現場所獲得的國際讚譽，可看出近年耕耘有成。他比2014年創立「丞舞製作團隊」時更顯得高瘦，但眼神裡有種堅毅，「我很幸運，能把理想、興趣和工作結合，不覺得辛苦，或者說，這樣子的辛苦方式是扎實而有價值的。」

蔡博丞是高雄人，畢業於北藝大舞蹈系，從小為了舞蹈犧牲許多家庭時間，「早上七點到學校，晚上又要練舞到十點，我和爸爸相處大都是他接我去上學、接我回家的路上，而媽媽也早已『習慣』兒子老是不在身旁，家人總給我無聲的支持。」

蔡博丞8月中旬於丹麥發表的最新作品《Innermost》，取材舊約聖經裡的〈創世紀〉以兩名男子的雙人舞，分別代表「自我」和「本我」，加上一隻紅色舞棍，象徵「超我」。蔡博丞表示，自從推出從北歐神話取材的《Hugin／Munin》之後，他對神話故事、神秘學、潛意識等內容尤其著迷，「Innermost講述人要面對外在世界前，最需要搞定的是自己。」

距離去年底《浮花》在台首演，蔡博丞至今又快一年沒在台灣演出，「走了那麼遠，其實最希望的是有天能把所有在歐洲演出過的作品帶回家鄉演。」結束這次德國行，蔡博丞的下一城是義大利，2017年於歐洲的諸多邀演和新作發表也已敲定，今年10月27日至28日蔡博丞的《Hugin／Munin》將在台北關渡藝術節演出。

(中時)