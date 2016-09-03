軍公教喊「反汙名」 府：多數聲音挺年金改革
針對軍公教團體下日針對年金改革發起遊行，高舉「要尊嚴、反汙名」標語；總統府發言人張文蘭表示，這項改革攸關所有國人的權益，不分藍綠、族群，也沒有汙名化特定職業別的問題；她說，社會不分職業別的多數聲音，為年金的財政永續和減輕後代子孫的負擔，都支持年金改革。
張文蘭指出，欣見遊行活動能和平落幕，民主社會中的多元意見也都應該被尊重；然而，年金改革的意義，是為了年金制度的財務永續，讓國家有限的資源能夠公平的照顧到每一個人，這項改革攸關所有國人的權益，不分藍綠、族群，也沒有汙名化特定職業別的問題。
張文蘭說，由於年金制度並未隨人口老化及經濟發展而及時調整，導致軍、勞、教、公各基金保費收支產生失衡，用罄的危機迫在眉睫，已經到了不能不改革的時候；因此，社會不分職業別的多數聲音，為年金的財政永續和減輕後代子孫的負擔，都支持年金改革。
張文蘭表示，年金改革的推動需要協商和共識，政府歡迎各種不一樣的聲音。希望在活動結束之後，大家繼續坐下來，共商具體可行的方案，建立一個可長可久的年金制度，讓每一位國人都能擁有安心而有品質的退休生活。
(旺報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。