總統訪茶改場 盼台灣茶成高值產業

總統蔡英文今天下午參觀南投魚池鄉茶改場魚池分場時說，期盼茶產業成為高值產業，而台灣茶產業的行銷也很重要。

蔡總統今天在中部展開農業之旅，上午先前往台中市東勢鎮的酒庄，下午馬不停蹄趕到南投縣魚池鄉參觀農委會茶葉改良場魚池分場，了解魚池紅茶相關產業的發展，同時和茶農座談。

當蔡總統抵達茶改場魚池分場時，剛好下大雨，原本參觀茶園的行程取消，蔡總統在農委會副主委陳吉仲等人的陪同下，先參觀分場內的茶產業展示館，緊接著品嘗台茶8號、小葉種紅茶等不同種類的台灣茶，也和茶農座談。

在座談中，有人反映，政府希望推動檳榔樹轉作紅茶，不過山坡地屬於林業用地，不過因茶樹沒有被列為造林樹種，山坡地不能種茶樹，希望農委會研議放寬，提高原本種植檳榔樹的農民轉作意願；也有茶農呼籲，台灣的茶葉都有生產履歷，希望政府除了協助內銷外，也應該要求國外進口的茶葉也要有生產履歷，以示公平。

蔡總統則說，她想的是要如何創造出高值產業，她認為台灣茶除了要有生產履歷制度之外，行銷也很重要，不過如果要有效行銷的話，茶葉的種植面積就要擴大，而她認為台灣種植茶葉的技術好，品種也有特色，像是在英國，茶已經成為一種文化及生活方式的代表，台灣茶要進行整合行銷，政府計畫成立行銷公司，將台灣特色農產品行銷到世界。

她說，台灣的紅茶好喝，其實不用像國外一樣加入牛奶或糖，茶改場場長告訴她說，魚池的紅茶茶葉可以做成條狀，而不像傳統紅茶都是碎碎的，這或許也是賣點。1050903

(中央社)