軍公教15萬人上凱道 民進黨：尊重表達自由
軍公教團體所組織的九三大遊行，民主進步黨發言人王閔生3日表示，我們尊重民眾表達意見的自由。年金改革各界或有不同意見，相信政府會持續溝通，凝聚共識，未來在實際推動改革時，也將顧及各方感受，循序漸進，確保年金制度永續發展，能夠達到「財務穩健、永續經營」、「公平合理、包容差異」、「漸進改革、全民均安」的預期理想。
監督年金改革行動聯盟今天發起九三大遊行，下午4時左右約有近12萬人聚集在凱達格蘭大道，抗議年金改革抹黑軍公教。
遊行在下午1時登場，退休軍職人員在大安森林公園和中正紀念堂大孝門兩個點集合、公務員和警消在二二八公園集合、教師在中正紀念堂自由廣場集合，抗議人士兵分四路遊行抗議，最後陸續在3時到4時中間抵達凱達格蘭大道的主舞台，表達其訴求。
(旺報)
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