神奇！人生縮影 盧曉晴9洞逆轉勝

盧曉晴在只有9洞的決賽輪，神奇贏得落後4桿逆轉勝。(圖：中國信託提供)

台灣「高球1姊」盧曉晴，在描述她高球奮鬥歷程的「1個人的戰場」紀錄片中說：「高爾夫就是1個縮小版的人生，你千萬不能放棄得太早，因為什麼事情會發生還不一定。」

她3日在中國信託女子高球公開賽，展現不到最後關頭，不輕言放棄的精神，在台灣高球史上第1次「9洞決賽輪」，上演神奇的落後4桿逆轉勝，最終在比賽從原來54洞賽程縮為45洞的這場賽事，以總桿169桿(-11)後來居上封后，贏得100萬元獎金。

這是盧曉晴繼日巡開幕戰大金蘭花高球賽之後，本季贏得的第2冠與職業生涯第15冠，成為賽史5年來，第1次由台灣選手留下冠軍盃，更是生涯第1次在僅9洞的決賽輪贏得逆轉勝，可說是她高球生涯贏得的最漂亮一役。

3日決賽因雨干擾，大會被迫將決賽輪縮減為9洞，於中午12時45分鳴笛同時出發。前兩輪落後泰國選手薩萊朋4桿的盧曉晴，出賽前沒人看好能在只有9洞比賽中反敗為勝，但她卻讓大家跌破眼鏡，完成不可能任務。「盧曉曉今天的表現真是太火爆了！」。中國大陸新秀石昱婷賽後如是形容說。

盧曉晴與薩萊朋及中國選手楊濤麗，決賽輪於標準桿5桿的第10洞同組開球，盧曉晴這洞第2桿188碼拿小雞腿(鐵木混種桿)攻上果嶺，約5步距離1推進洞，獵到個人3天來的第1隻老鷹，將落後桿數追到只差2桿，燃起逆轉勝契機。

有了一開始就獵鷹激起的鬥志，盧曉晴乘勝追擊，再於第2、4、5洞抓到3隻小鳥，前5洞就賺到5桿，以總桿-11躍居領先，最後4洞穩穩打Par，決賽輪揮出31桿(-5)，最終以倒贏3桿，贏得生涯最漂亮的1場勝利。

「我沒想到只打9洞還可以追的上，而且是落後4桿，這場比賽可以說是我贏過的最漂亮的1場比賽」盧曉晴賽後說。

2位中國女將楊濤麗及石昱婷，分別以171桿及172桿獲得2、3名，年僅16歲的薩萊朋因爆出39桿(+3)，以173桿退居與韓國選手張素榮並列第4。

(中時電子報)