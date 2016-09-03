廣播名人講座 今在高雄文學館舉辦

「廣播名人講座」，今(3)日在高雄文學館舉辦。（吳江泉翻攝）

集評論家、學者、劇場編導、作家多重角色於一身的郭強生主講「我的文學居酒屋」。（吳江泉翻攝）

為2016高雄廣播節系列活動暖身，高雄市政府新聞局首辦「廣播名人講座」，今(3)日在高雄文學館舉辦，首場「我的文學居酒屋」由集評論家、學者、劇場編導、作家多重角色於一身的郭強生主講，他分享從未想過擔任廣播主持人，節目原本從代班主持開始，漸漸的開始融入文學，改變節目調性，讓人出乎意料的，節目在第一年就入圍廣播金鐘獎，今年節目也再次獲得肯定入圍。

同時他藉由輕鬆的訪談，及精確的聲音朗讀，配合精心選搭的配樂，讓聽眾體會許多膾炙人口的文學作品能用耳朵欣賞，在無形中拉近了作家與聽眾間的距離，也豐富了廣播的多元性。

當今傳播媒介急劇匯流，同時網路時代的興起，廣播似乎慢慢離開傳媒的主流，但是廣播還是有一群黏著度很高的忠實聽眾，每天都以沉浸在廣播世界中為樂，新聞局長丁允恭表示，希望透過首次舉辦廣播節活動舉辦，帶領市民朋友一起進入時光隧道，重溫過去美好的歲月。

「2016高雄廣播節」內容多元有趣，除廣播名人講座外，還邀集大高雄地區14家廣播電臺共襄盛舉，內容包括網路票選、大會師攤位參展、DJ透明廣播SHOW、以及廣播明日之星的選拔等等，熱愛廣播的市民朋友千萬別錯過。

今(3)日郭強生教授「我的文學居酒屋」講座內容，也將同步錄影安排在高雄市有線電視公用頻道(CH3)播出，另外，高雄廣播電臺也將於本(9)月11日下午2時至4時「名人開講」節目中播出，收聽頻率FM94.3，另外手機也可以連結高雄廣播電臺官網或下載APP收聽。

廣播節系列活動之名人講座，將於本(9)月11日星期日下午14時辦理最後一場次講座，邀請曾獲得第49、50屆廣播金鐘獎「最佳流行音樂節目獎」、第50屆廣播金鐘獎「最佳流行音樂節目主持人獎」得主，同時也是NEWS98電台「音樂五四三」節目主持人馬世芳先生，主講「時代的歌，土地的歌」，邀您同遊20世紀中至本(21)世紀初台灣流行音樂的變遷及引領潮流的靈魂人物，歡迎準時入場。

(中時)