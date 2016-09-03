許甫、張雅婷穿軍服 上演台版《太陽的後裔》

許甫、張雅婷模仿起《太陽的後裔》經典綁鞋帶畫面。（中天提供）

許甫、張雅婷模擬攻堅場景拍攝節目宣傳影片。（中天提供）

中天新聞主播許甫、張雅婷聯手推出新節目《大國武器大觀on fire》，兩人3日進棚錄影並拍宣傳照，換上迷彩軍服後，個性活潑的兩人竟搞笑模仿起超夯韓劇《太陽的後裔》中男女主角的經典pose。兩人也說，將以生動活潑、深入淺出的方式，帶領觀眾輕鬆開拓國際視野，一窺大國軍武秘辛。

許甫曾主跑五年國防、兩岸等新聞，張雅婷則曾主持過《鋼鐵特訓班》、自稱「鋼鐵女漢子」，兩人穿著數位迷彩服，毫無違和感，許甫身上裝備重達數公斤，穿著錄影2小時，脫下時，他直呼「覺得腰快斷了」。張雅婷也說這節目對她是大考驗，太多軍事專有名詞，幸好搭檔許甫很專業，「他就是我的小老師！」

南海風起雲湧，各大強權紛紛搶食南海，許甫親赴菲律賓最前線採訪，精彩內容《大國武器大觀on fire》首集內容就將播出。許甫回憶當時採訪過程充滿變數，一直到飛機落地前都無法確認是否能如期採訪，也擔心碰到動亂或意外，還好最後順利完成任務，也平安回到台灣。

《大國武器大觀on fire》4日起，每周日晚間８點，中天新聞台52頻道登場。

(中時)