大馬發現首起本土傳染茲卡病例

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馬來西亞衛生部今天指出，現已偵測到大馬第一起茲卡病毒本土傳染病例，病患是住在沙巴州（Sabah）的61歲男性。

衛生部網站張貼聲明說，這名病患同時患有高血壓、冠心病、慢性腎臟病、腎結石和痛風，因此病情嚴重，不過主要原因不在茲卡病毒感染。

聲明中說，病患的血液和尿液檢體經檢驗呈現茲卡病毒陽性反應，不過他最近並未出國，致病原因可能是被感染了病毒的斑蚊叮咬。

聲明中說：「既然我國境內已偵測到茲卡病毒，相關病例就可望進一步增加，特別是社區、個人和相關機構若不認真防治斑蚊，情況更將如此。」1050903

(中央社)