大馬發現首起本土傳染茲卡病例
馬來西亞衛生部今天指出，現已偵測到大馬第一起茲卡病毒本土傳染病例，病患是住在沙巴州（Sabah）的61歲男性。
衛生部網站張貼聲明說，這名病患同時患有高血壓、冠心病、慢性腎臟病、腎結石和痛風，因此病情嚴重，不過主要原因不在茲卡病毒感染。
聲明中說，病患的血液和尿液檢體經檢驗呈現茲卡病毒陽性反應，不過他最近並未出國，致病原因可能是被感染了病毒的斑蚊叮咬。
聲明中說：「既然我國境內已偵測到茲卡病毒，相關病例就可望進一步增加，特別是社區、個人和相關機構若不認真防治斑蚊，情況更將如此。」1050903
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。