奧總理：星巴克等企業納稅低於香腸攤
奧地利總理受訪時怨嘆，咖啡連鎖店星巴克與網路零售商亞馬遜等跨國企業，向奧地利繳的稅比奧地利小香腸攤還少，卻從這個阿爾卑斯山小國海撈數以百萬計的廣告收益。
美國財經新聞網站The Street報導，中間偏左的科恩（Christian Kern）接受「標準報」（Der Standard）訪問時引述奧地利運動人士施倫斯（Max Schrems）的話說，亞馬遜（Amazon）2014年只繳納1400歐元（1562美元）稅金。
路透社報導，社會民主黨（Social Democrats）黨魁、中間派聯合政府總理克恩也批評網路巨擘谷歌（Google）與臉書（Facebook），表示如果他們支付更多稅金，平面媒體的稅收補貼將增加。
根據「標準報」今天刊出的訪談，克恩以象徵奧地利首都食物文化的例子為例，他說：「奧地利的每個維也納咖啡攤與香腸攤，繳納的稅金都比跨國公司多。」
克恩說：「這包括星巴克（Starbucks）、亞馬遜等，和其他公司」，並讚揚歐洲聯盟執行委員會本週裁罰蘋果應向愛爾蘭補繳多達130億歐元（145億美元）稅金外加利息，因為愛爾蘭提供的特殊避稅機制為非法國家補助。
克恩批評以低稅制度吸引跨國企業進駐的歐盟國家，他說：「愛爾蘭、荷蘭與盧森堡或馬爾他的作法，沒有展現與其他歐洲經濟體同在的團結精神。」
他沒有說臉書與谷歌應該繳納更多稅金，但強調這兩間公司在奧地利的龐大營運額。克恩說，Google在奧地利的營業額達2億歐元，臉書有1億2000萬歐元，卻沒有回饋給奧地利或媒體。
他指出，這兩家企業的個人所得稅很少，因為Google在奧地利僅聘雇約12名員工，臉書甚至更少。（譯者：中央社張曉雯）1050903
(中央社)
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