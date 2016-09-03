回饋家扶 家友會辦營隊助學弟妹學習成長
苗栗家扶中心周末為67名高中職學生舉辦兩天一夜高中職營隊，活動由家扶自立青年組成的家友會志工隊與受扶助的大專生共同舉辦，透過實際行動，這些曾受社會扶助的志工們，持續把愛延傳承下去。
苗栗家扶中心3、4日在獅頭山勸化堂舉辦兩天一夜「我的未來不是夢」高中職營隊，邀請67名正受家扶扶助中的高中職學員參加。活動由自立青年組成的家扶之友會志工隊設計各種體驗、闖關活動，讓高中職生透過不斷與他人合作、互動，學習正確溝通互動方式，也能對故鄉苗栗有更多了解。
苗栗家扶中心目前扶助929戶、1894名兒童，多年孩子陸續成長、家中經濟狀況改善而自立脫貧，這些自立青年組成家扶之友會志工隊，積極參與中心各項活動。
受家扶扶助的卓蘭鎮姊弟陳玉春、陳建宏和其他4名大專生，利用大學開學前，參與由家友會夥伴舉辦的高中職營隊，擔任營隊工作人員，從受人幫助，現在以過來人身分與高中職生分享成長歷程，很開心能「取之於家扶，用之於家扶」。
苗栗家扶中心主任湯鳳琴感謝志工夥伴投入，也要感謝竹南鎮公所、業成社會福利慈善事業基金會提供經費補助，讓營隊順利進行，期許家扶孩子能靠自己的力量回饋家扶和社會。
(中時)
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