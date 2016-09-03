美傑仕盃女子滑水賽 微風運河美麗登場
第3屆美傑仕盃女子滑水賽，3日在新北市微風運河隆重開幕！今年獲得世界滑水暨寬板滑水亞洲總會官方認證，登錄成為全球體壇史上第1個國際女子滑水賽事，因此今年擴大舉辦，將正規賽程擴大為2天，總獎金高達76萬元。
今年滑水賽吸引多位世界級選手來台角逐后冠，包含來自上海、曾為亞洲拿下首座世界盃滑水賽冠軍的亞洲寬板滑水女王陳莉莉，另外還有香港空姐李潔心、日本16歲小將棟安優月等人都來台參賽。
滑水賽首日由各組預賽與今年新登場的名人邀請賽揭開序幕，本屆也首度舉辦快艇衝浪邀請賽，這次由熱愛快艇衝浪的美傑仕集團副董事長Kimberly與8位選手同台較量，表演近年在台逐漸掀起熱潮的無繩滑水運動。
滑水潮模王心恬，以及升格人父的藍鈞天組隊參賽，向熱愛滑水運動、且有多年滑水資歷的美傑仕總裁夫妻檔Thomas與Kimberly下戰帖，於運河賽道中比拼多種滑水技巧與動作，精彩絕倫的水上對決，成為今年滑水賽的一大焦點。
去年擔任滑水大使，滑水潮模王心恬今年成為名人賽選手，不受之前練習落水影響，王心恬這次再換性感比基尼亮麗登場，與現場女選手們一同大秀馬甲線、再次勇闖滑水賽道，更首度在水上嘗試破浪、跳浪等進階花式動作。
(中時電子報)
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