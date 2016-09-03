彰化大城鄉高壓電纜地下化 居民要求繞道
為改善電力供應不穩問題，台電彰林－大城161KV超高壓地下電纜線埋設工程欲復工施作，大城鄉西平路居民今天一早就集結，不讓包商施工，並拉起白布條要求工程繞道，甚至跪喊「小英、林全幫幫忙」，包商最後在中午過後，無奈撤走機具，台電強調會持續再溝通。
上午7點多，台電包商出動機具陸續進駐，40多名居民有備而來，8點不到就將一張張圓凳擺到路上坐鎮抵制，穿上輕便雨衣打算抗爭到底；還拉出白布條，抗議台電鴨霸、長期欺壓大城居民，甚至有居民高舉牌子，呼求「小英總統救救我」、「林全院長幫幫我」；縣議員吳淑娟、江熊一楓也加入聲援行列。
台電11年前開始在大城建變電所並進行電纜地下化，工程進入人口較稠密的西平路段時，因居民擔心電磁波、又擔憂工程施作損及兩旁無地基的老舊房舍，長期抗爭反對台電施工、要求繞道，台電多次派員溝通仍無共識，工程延宕、完工5年多的變電所也遲未啟用。
台電輸變電工程處中區施工處溝通組課長陳信宏說，大城鄉電力來自二林及芳苑變電所「餘電」，每遇強風豪雨侵襲，修復須從源頭開始，導致大城復電延遲，才會成立變電所，從埤頭變電所拉線起算全長21公里，僅剩餘西平路約220公尺未完工。
反台電、保護家園！自救會長林宗耀說，居民要求很簡單，要求工程改走縣152外環道，避開市區，以免高壓電磁波危害健康，也不用怕房舍因開挖塌陷、家產受損失。
自救會副會長謝尚俊也質疑，西平路屬地層下陷區，居民近百戶，管線需要埋7、8米深，對兩旁老舊建築物怎麼可能沒影響？
陳信宏強調，配合政府太陽光電專區開發計畫，工程勢在必行，若繞道管線將增為1公里長，成本也會增加；將會持續與當地居民溝通協調補償相關事宜。
(中時)
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