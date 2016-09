20年情誼開花結果 舒淇馮德倫甜蜜短片再放閃

舒淇、馮德倫過去甜蜜時刻。(取自東網)

兩人在婚訊之前,從未公開親密合照。(取自東網)

馮德倫真的好開心。(取自東網)

舒淇、馮德倫這對金童玉女緋聞傳了20年,終於在今日傳出結婚喜訊,令不少粉絲開心獻祝福,從未認過戀情的兩人,今日更一反昔日低調作風,不僅公開婚紗照,更附上兩人過去甜蜜短片,大方與外界分享幸福。

舒淇與馮德倫因為拍攝《美少年之戀》開啟緣分,兩人相識20年、交往4年,今日除了發布婚紗照,還附上了一對由兩人過去甜蜜私照做成的短片,配上傑森瑪耶茲2009年發行情歌《Lucky》,就如同歌詞般描述「Im lucky Im in love with my best friend」,向外界宣告兩人很幸運能與最好的朋友相愛。

