徐若瑄合影林心如 喊話舒淇：快加入我們媽咪行列

徐若瑄曬與林心如、舒淇舊照，祝舒淇早生貴子。（圖／取自徐若瑄 Vivian Hsu臉書；新浪娛樂微博）

徐若瑄對舒淇喊話快加入媽咪行列。（圖／取自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）

舒淇今(3日)宣布與馮德倫結婚，兩人相識20年，終於修成正果，引來許多粉絲祝福，2014年結婚並育有一子的徐若瑄，稍早在臉書分享自己與林心如、舒淇合影，感概三個女強人終於陸續有了好歸宿，並對舒淇喊話說：「好好調養身體、快快加入我們媽咪的行列～早生貴子！」間接認了好友林心如確實有喜？

算同期出道的徐若瑄、林心如、舒淇三人，因緣際會下結為至交，2014年徐若瑄在峇里島結婚，林心如便義氣擔任伴娘，今年7月林心如也選峇里島嫁霍建華，徐若瑄應邀現身，拍新片中的舒淇更是請假專程來看林心如穿新娘禮服，可見三人友情深刻。

稍早，感性的徐若瑄在臉書發文秀出她與林心如、舒淇三人照片，開心說：「曾經我以為，我們三個很愛工作才會有安全感的女強人，都可能不夠勇敢去結婚⋯所謂的明星光環也許會將平凡的幸福擋在門外進不來⋯今年哭了兩次⋯很開心、很感動、更加珍惜」。

對於林心如、舒淇前後都決定與身邊的「大仁哥」攜手走下半輩子，徐若瑄表示：「人的一生，老天爺會給我們很多考驗、有時候真的非要繞一大圈，才會知道最適合自己的原來一直在身邊！」最後更祝福舒淇：「有情人終成眷屬～我最善良親愛的寶貝，永浴愛河！狠狠的幸福下去～好好調養身體、快快加入我們媽咪的行列～早生貴子！永遠愛妳～」。

(中時電子報)