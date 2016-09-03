紫南宮公廁攝影展，義賣所得捐公益

紫南宮公廁辦攝影展，吸引遊客目光。（廖志晃攝）

南投縣竹山鎮紫南宮，在七星級「金筍迎春」公廁，舉辦公益攝影展，義賣所得將捐贈給玫瑰啟能訓練中心，及希望天使啟蒙協會等慈善團體，歡迎共襄盛舉。

紫南宮公益攝影展，展出陳允洋、劉鴻志等人的攝影作品；陳允洋說，他的攝影作品已經被訂了一半，可見社會上有很多善心人士。

金筍迎春公廁是紫南宮著名的景點，公廁內設有噴泉，環境衛生，一塵不染，經常舉辦畫展、攝影展及音樂會，吸引遊客駐足流連。

(中時)