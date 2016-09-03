G20前 習近平工商峰會演講 強調經濟改革決心

圖為習近平致詞照。（圖／中新社）

為了即將到來的G20領導人峰會，各國領袖已齊聚杭州準備會談。而這為時近一年G20峰會活動，不僅僅是領導人兩天的會晤而已，各國的財政部長、工商峰會（B20）和二十國集團民間社會（C20）等其他各行各業的菁英也都包含在這一系列的G20對話中。

趕在領導人會面前，工商界就在3日舉行了對話，而東道國主人習近平也在當日抵達峰會現場致詞。演講中，習近平除了歡迎各界的到來外，更闡述了中國經濟改革的決心和進程。

習表示，改革開放以來，中國有7億多人口脫貧，13億多人民的生活質量和水平大幅度提昇，用幾十年時間完成了其他國家幾百年走過的發展歷程。一個13億多人口的大國實現現代化，在人類歷史上沒有先例可循。中國的發展注定要走一條屬於自己的道路。中國不斷深化改革開放，不斷探索前進，開創和發展了中國特色社會主義。他還強調，這是真抓實乾的進程，中國緊緊抓住經濟建設這個中心不放鬆，與時俱進。這是共同富裕的進程。

除了重申經濟改革決心外，他不忘強調中國和平發展的外交政策。習近平表示，中國奉行獨立自主的和平外交政策，堅持對外開放的基本國策，敞開大門搞建設，從大規模引進來到大踏步走出去，積極推動建設更加公正合理的國際秩序。

演講全文：

女士們、先生們，朋友們：下午好！很高興同大家在杭州相聚。明天，二十國集團領導人杭州峰會就要拉開帷幕。國際社會期待著這次峰會，工商、智庫、勞動、婦女、青年等社會各界也期待著這次峰會。大家目標高度一致，那就是推動杭州峰會取得豐碩成果。

杭州是中國的一個歷史文化重鎮和商貿中心，有千年以上的歷史。千百年來，從白居易到蘇東坡，從西湖到大運河，杭州的悠久歷史和文化傳說引人入勝。杭州是創新活力之城，電子商務蓬勃發展，在杭州點擊滑鼠，聯通的是整個世界。杭州也是生態文明之都，山明水秀，晴好雨奇，浸透著江南韻味，凝結著世代匠心。

我曾在這裡工作了6個年頭，熟悉這裡的山水草木、風土人情，不要說杭州的水，杭州的山我都走過，參與和見證了這裡的發展。在中國，像杭州這樣的城市有很多，在過去幾十年經歷了大發展、大變化，許許多多普通家庭用勤勞的雙手改變了自己的生活。這一點一滴的變化，集合起來就是磅礴的力量，推動著中國發展進步，折射出中國改革開放的偉大進程。

這是探索前行的進程。一個13億多人口的大國實現現代化，在人類歷史上沒有先例可循。中國的發展註定要走一條屬於自己的道路。我們“摸著石頭過河”，不斷深化改革開放，不斷探索前進，開創和發展了中國特色社會主義。

這是真抓實幹的進程。我們緊緊抓住經濟建設這個中心不放鬆，與時俱進，開拓創新，靠著拼勁、闖勁、幹勁，靠著釘釘子精神，把中國建成世界第二大經濟體、最大貨物貿易國、第三大對外直接投資國，人均國內生產總值接近8000美元。

這是共同富裕的進程。發展為了人民、發展依靠人民、發展成果由人民共用，這是中國推進改革開放和社會主義現代化建設的根本目的。改革開放以來，中國有7億多人口脫貧，13億多人民的生活品質和水準大幅度提升，用幾十年時間完成了其他國家幾百年走過的發展歷程。

這是中國走向世界、世界走向中國的進程。我們奉行獨立自主的和平外交政策，堅持對外開放的基本國策，敞開大門搞建設，從大規模引進來到大踏步走出去，積極推動建設更加公正合理的國際秩序，中國同外部世界的互動持續加深，中國的朋友遍佈世界。

女士們、先生們、朋友們！ 改革開放30多年過去，彈指一揮間。今天，隨著中國經濟體量的增大以及同世界的合作不斷加深，中國經濟走向受到外界關注。很多人都關心，中國經濟能否實現持續穩定增長？比如我們在座的各位國際組織的負責人。中國能否把改革開放推進下去？中國能否避免陷入“中等收入陷阱”？

行勝於言。中國用實際行動對這些問題作出了回答。今年年初，中國出臺了國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要，圍繞全面建成小康社會奮鬥目標，針對發展不平衡、不協調、不可持續等突出問題，強調要牢固樹立和堅決貫徹創新、協調、綠色、開放、共用的發展理念。這是我們第十三個五年規劃的精髓，就是這五大發展理念。

今天的中國，已經站在新的歷史起點上。這個新起點，就是中國全面深化改革、增加經濟社會發展新動力的新起點，就是中國適應經濟發展新常態、轉變經濟發展方式的新起點，就是中國同世界深度互動、向世界深度開放的新起點。我們有信心、有能力保持經濟中高速增長，繼續在實現自身發展的同時為世界帶來更多發展機遇。

在新的起點上，我們將堅定不移全面深化改革，開拓更好發展前景。中國經濟發展進入新常態，這是中國經濟向形態更高級、分工更優化、結構更合理階段演進的必經過程。要在新常態下保持經濟中高速增長，必須依靠改革。因循守舊沒有出路，畏縮不前坐失良機。中國改革的方向已經明確、不會動搖；中國改革的步伐將堅定向前、不會放慢。

中國改革已經進入攻堅期和深水區，我們將以壯士斷腕的勇氣、鳳凰涅磐的決心，敢於向積存多年的頑瘴痼疾開刀，敢於觸及深層次利益關係和矛盾，把改革進行到底。我們將繼續推進供給側結構性改革，解決好當前經濟發展中的主要矛盾，通過優化要素配置和調整產業結構提高供給體系品質和效率，激發市場活力，促進協調發展。我們將繼續創新體制機制、突破利益固化藩籬，全面推進依法治國，更好發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用。

在新的起點上，我們將堅定不移實施創新驅動發展戰略，釋放更強增長動力。抓住科技創新就抓住了發展的牛鼻子。我們清醒認識到，中國經濟發展不少領域大而不強、大而不優，長期以來主要依靠資源、資本、勞動力等要素投入支撐經濟增長和規模擴張的方式已不可持續，中國發展正面臨著動力轉換、方式轉變、結構調整的繁重任務。建設創新型國家和世界科技強國，是中國發展的迫切要求和必由之路。

我們正在實施創新驅動發展戰略，發揮創新第一動力的作用，努力實現從量的增長向質的提升轉變。我們將推廣發展理念、體制機制、商業模式等全方位、多層次、寬領域的大創新，在推動發展的內生動力和活力上來一個根本性轉變。我們將力爭在重大專案、重點方向率先突破，積極牽頭實施國際大科學計畫和大科學工程。我們將深入研究和解決經濟和產業發展急需的科技問題，圍繞促進轉方式調結構、建設現代產業體系、培育戰略性新興產業、發展現代服務業等方面需求推動科技成果轉移轉化，推動產業和產品向產業鏈中高端躍升，塑造更多依靠創新驅動、更多發揮先發優勢的引領性發展。

在新的起點上，我們將堅定不移推進綠色發展，謀求更佳品質效益。我多次說過，綠水青山就是金山銀山，保護環境就是保護生產力，改善環境就是發展生產力。這個樸素的道理正得到越來越多人們的認同。而我對這樣的一個判斷和認識正是在浙江提出來的。

我們將毫不動搖實施可持續發展戰略，堅持綠色低碳迴圈發展，堅持節約資源和保護環境的基本國策。我們推動綠色發展，也是為了主動應對氣候變化和產能過剩問題。今後5年，中國單位國內生產總值用水量、能耗、二氧化碳排放量將分別下降23%、15%、18%。我們要建設天藍、地綠、水清的美麗中國，讓老百姓在宜居的環境中享受生活，切實感受到經濟發展帶來的生態效益。

從2016年開始，我們正大力推進供給側結構性改革，主動調節供求關係，要用5年時間再壓減粗鋼產能1億至1.5億噸，用3到5年時間再退出煤炭產能5億噸左右、減量重組5億噸左右。這是我們從自身長遠發展出發，從去產能、調結構、穩增長出發，自主採取的行動。中國在去產能方面，力度最大，措施最實，說到就會做到。

在新的起點上，我們將堅定不移推進公平共用，增進更多民眾福祉。民惟邦本，本固邦寧。堅持以人民為中心，就要扎扎實實體現在經濟社會發展各方面各環節。

我們將順應人民對美好生活的嚮往，不斷提高人民生活品質和水準，健全公共服務體系，擴大中等收入者比重。特別是要加大對困難群眾的精准幫扶力度，在2020年前實現現行標準下5700多萬農村貧困人口全部脫貧，貧困縣全部摘帽。

這是我們對中國人民做下的莊嚴承諾。改革開放以來，中國使7億多人擺脫貧困，占全球減貧人口的70%以上，為世界減貧事業作出了重大貢獻。中國將繼續為全球反貧困作出貢獻。我們將更加注重公平公正，在做大發展蛋糕的同時分好蛋糕，從人民最關心最直接最現實的利益問題出發，讓老百姓有更多成就感和獲得感。

在新的起點上，我們將堅定不移擴大對外開放，實現更廣互利共贏。奉行互利共贏的開放戰略，不斷創造更全面、更深入、更多元的對外開放格局，是中國的戰略選擇。我們對外開放不會停滯，更不會走回頭路。

我們將繼續深入參與經濟全球化進程，支援多邊貿易體制。我們將加大放寬外商投資准入，提高便利化程度，促進公平開放競爭，全力營造優良營商環境。同時，我們將加快同有關國家商簽自由貿易協定和投資協定，推進國內高標準自由貿易試驗區建設。在有序開展人民幣匯率市場化改革、逐步開放國內資本市場的同時，我們將繼續推動人民幣走出去，提高金融業國際化水準。

中國的發展得益於國際社會，也願為國際社會提供更多公共產品。我提出“一帶一路”倡議，旨在同沿線各國分享中國發展機遇，共同繁榮。絲綢之路經濟帶一系列重點專案和經濟走廊建設已經取得重要進展，21世紀海上絲綢之路建設正在同步推進。我們宣導創建的亞洲基礎設施投資銀行，已經開始在區域基礎設施建設方面發揮積極作用。

我想特別指出的是，中國宣導的新機制新倡議，不是為了另起爐灶，更不是為了針對誰，而是對現有國際機制的有益補充和完善，目標是實現合作共贏、共同發展。中國對外開放，不是要一家唱獨角戲，而是要歡迎各方共同參與；不是要謀求勢力範圍，而是要支持各國共同發展；不是要營造自己的後花園，而是要建設各國共用的百花園。

我們落實上述改革發展舉措的決心是堅定的。這些舉措已經初見成效。今年上半年，中國經濟增長6.7%，產業升級和結構調整步伐加快，最終消費支出對國內生產總值的貢獻率達到73.4%，第三產業增加值占到國內生產總值的54.1%，居民收入穩定增長，城鎮新增就業717萬人。可以相信，中國的發展前景一定會越來越好，對世界的貢獻一定會越來越大！

女士們、先生們、朋友們！當前，世界經濟在深度調整中曲折復蘇，正處於新舊增長動能轉換的關鍵時期。上一輪科技和產業革命提供的動能面臨消退，新一輪增長動能尚在孕育。現在，保護主義抬頭，國際貿易和投資低迷，多邊貿易體制發展面臨瓶頸，區域貿易安排叢生，導致規則碎片化。地緣政治因素錯綜複雜，政治安全衝突和動盪、難民危機、氣候變化、恐怖主義等地區熱點和全球性挑戰，對世界經濟的影響不容忽視。

面對當前世界經濟的複雜形勢和風險挑戰，國際社會對二十國集團、對杭州峰會抱有很高期待。在去年二十國集團領導人安塔利亞峰會上，我提出要對世界經濟把准脈、開好方。中國希望同各方一道，推動杭州峰會開出一劑標本兼治、綜合施策的藥方，推動世界經濟走上強勁、可持續、平衡、包容增長之路。

第一， 建設創新型世界經濟，開闢增長源泉。創新是從根本上打開增長之鎖的鑰匙。以互聯網為核心的新一輪科技和產業革命蓄勢待發，人工智慧、虛擬實境等新技術日新月異，虛擬經濟與實體經濟的結合，將給人們的生產方式和生活方式帶來革命性變化。這種變化不會一蹴而就，也不會一帆風順，需要各國合力推動，在充分放大和加速其正面效應的同時，把可能出現的負面影響降到最低。

第二， 中方把創新增長方式設定為杭州峰會重點議題，推動制定《二十國集團創新增長藍圖》，目的就是要向創新要動力，向改革要活力，把握創新、新技術革命和產業變革、數字經濟的歷史性機遇，提升世界經濟中長期增長潛力。這是二十國集團首次圍繞創新採取行動，我們要把各國實施創新政策的力量彙集一處，做到理念上有共識、行動上有計劃、機制上有保障。我們要針對全球經濟增長低迷出現的突出問題，在宏觀經濟政策上進行創新，把財政貨幣和結構性改革政策有效組合起來。

第三， 第二，建設開放型世界經濟，拓展發展空間。世界經濟發展的歷史證明，開放帶來進步，封閉導致落後。重回以鄰為壑的老路，不僅無法擺脫自身危機和衰退，而且會收窄世界經濟共同空間，導致“雙輸”局面。

第四， “輕關易道，通商寬農。”這是建設開放型世界經濟的應有之義。中方把貿易和投資擺上二十國集團重要議程。我們推動二十國集團加強貿易和投資機制建設，制定全球貿易增長戰略和全球投資指導原則，鞏固多邊貿易體制，重申反對保護主義承諾。我們希望通過這些舉措，為各國發展營造更大市場和空間，重振貿易和投資這兩大引擎。

第五， 第三，建設聯動型世界經濟，凝聚互動合力。在經濟全球化時代，各國發展環環相扣，一榮俱榮，一損俱損。沒有哪一個國家可以獨善其身，協調合作是必然選擇。我們要在世界經濟共振中實現聯動發展。

我們應該加強政策規則的聯動，一方面通過宏觀經濟政策協調放大正面外溢效應，減少負面外部影響，另一方面宣導交流互鑒，解決制度、政策、標準不對稱問題。我們應該夯實基礎設施的聯動，中方發起全球基礎設施互聯互通聯盟倡議，推動多邊開發銀行發表聯合願景聲明，加大對基礎設施專案的資金投入和智力支援，以加速全球基礎設施互聯互通進程。我們應該增進利益共贏的聯動，推動構建和優化全球價值鏈，擴大各方參與，打造全球增長共贏鏈。

第四，建設包容型世界經濟，夯實共贏基礎。消除貧困和饑餓，推動包容和可持續發展，不僅是國際社會的道義責任，也能釋放出不可估量的有效需求。據有關統計，現在世界基尼係數已經達到0.7左右，超過了公認的0.6“危險線”，必須引起我們的高度關注。同時，全球產業結構調整給不同產業和群體帶來了衝擊。我們要正視和妥善處理這一問題，努力讓經濟全球化更具包容性。

為實現上述目標，今年二十國集團首次把發展問題置於全球宏觀政策框架核心位置，首次就落實2030年可持續發展議程制定行動計畫，首次就支持非洲國家和最不發達國家工業化開展合作，具有開創性意義。各方一致承諾推動氣候變化《巴黎協定》儘快生效。我們還就能源可及性、能效、可再生能源、創業制定共同行動計畫，加強糧食安全和農業合作。我們關心不同階層和群體特別是困難群眾的需求，推動各國討論公共管理和再分配政策調整。

我們希望向國際社會傳遞這樣一個信號：二十國集團不僅屬於二十個成員國，也屬於全世界。我們的目標是讓增長和發展惠及所有國家和人民，讓各國人民特別是發展中國家人民的日子都一天天好起來！

女士們、先生們、朋友們！ 一個行動勝過一打綱領。二十國集團成員應該同國際社會一道堅定信念、立即行動，從以下方面作出努力。

第一，共同維護和平穩定的國際環境。歷史一再證明，沒有和平就沒有發展，沒有穩定就沒有繁榮。各國安全緊密相關，沒有哪一個國家可以獨善其身，也沒有哪一個國家可以包打天下。拋棄過時的冷戰思維，樹立共同、綜合、合作、可持續的新安全觀是當務之急。我們呼籲各國珍惜難能可貴的和平和安寧，為維護全球和地區穩定發揮建設性作用。各國都應該堅持聯合國憲章宗旨和原則，堅持多邊主義，通過對話協商解決分歧和爭端，尋求而不是破壞共識，化解而不是製造矛盾，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

和衷共濟、和合共生是中華民族的歷史基因，也是東方文明的精髓。中國堅定不移走和平發展道路。國強必霸的邏輯不適用，窮兵黷武的道路走不通。中國是聯合國安理會常任理事國中派遣維和人員最多的國家，不久前在馬里和南蘇丹犧牲的聯合國維和人員中就有中國人民的優秀兒子。我們將繼續履行好國際義務，始終做世界和平的建設者和維護者。

第二，共同構建合作共贏的全球夥伴關係。在經濟全球化的今天，沒有與世隔絕的孤島。同為地球村居民，我們要樹立人類命運共同體意識。夥伴精神是二十國集團最寶貴的財富，也是各國共同應對全球性挑戰的選擇。

我們應該求同存異、聚同化異，共同構建合作共贏的新型國際關係。國家不論大小、強弱、貧富，都應該平等相待，既把自己發展好，也幫助其他國家發展好。大家都好，世界才能更美好。

我們應該加強在重大全球性問題上的溝通和協調，為實現世界和平、穩定、繁榮提供更多公共產品。我們應該建立健全宏觀經濟政策協調機制，考慮國內政策的聯動效應和傳導影響，推動正面而非負面溢出效應。我們應該以夥伴關係為依託，秉持共贏理念，加強各領域務實合作，不斷擴大合作內涵和外延，推動取得符合人民期待的合作成果。我們應該促進不同國家、不同文化和歷史背景的人們深入交流，增進彼此理解，攜手構建人類命運共同體。

第三，共同完善全球經濟治理。常言說，小智治事，大智治制。面對世界經濟形勢的發展演變，全球經濟治理需要與時俱進、因時而變。全球經濟治理應該以平等為基礎，更好反映世界經濟格局新現實，增加新興市場國家和發展中國家代表性和發言權，確保各國在國際經濟合作中權利平等、機會平等、規則平等。

全球經濟治理應該以開放為導向，堅持理念、政策、機制開放，適應形勢變化，廣納良言，充分聽取社會各界建議和訴求，鼓勵各方積極參與和融入，不搞排他性安排，防止治理機制封閉化和規則碎片化。全球經濟治理應該以合作為動力，全球性挑戰需要全球性應對，合作是必然選擇，各國要加強溝通和協調，照顧彼此利益關切，共商規則，共建機制，共迎挑戰。全球經濟治理應該以共用為目標，提倡所有人參與，所有人受益，不搞一家獨大或者贏者通吃，而是尋求利益共用，實現共贏目標。

當前形勢下，全球經濟治理要抓住以下重點：共同構建公正高效的全球金融治理格局，維護世界經濟穩定大局；共同構建開放透明的全球貿易和投資治理格局，鞏固多邊貿易體制，釋放全球經貿投資合作潛力；共同構建綠色低碳的全球能源治理格局，共同推動綠色發展合作；共同構建包容聯動的全球發展治理格局，以落實聯合國2030年可持續發展議程為目標，共同增進全人類福祉！

二十國集團領導人峰會已經舉行10屆，正處在關鍵節點上。中方主辦杭州峰會的目標之一，是推動二十國集團實現從短期政策向中長期政策轉型，從危機應對向長效治理機制轉型，鞏固其作為全球經濟治理重要平臺的地位。

女士們、先生們、朋友們！ 工商界是促進增長的生力軍。中方把工商峰會安排在領導人峰會前夕舉行，就是要充分彙集工商界的思想和智慧。我高興地看到，二十國集團工商界人士積極參與全年會議進程，同其他各界人士一道，針對二十國集團關注重點，圍繞金融促增長、貿易和投資、基礎設施建設、中小企業發展、就業、反腐敗等議題提出意見和建議，為二十國集團政策制定提供了重要參考，為杭州峰會作出了積極貢獻。

女士們、先生們、朋友們！ 這幾天，正值錢塘江大潮，“弄潮兒向濤頭立，手把紅旗旗不濕。”我同各位一樣，期待著二十國集團勇做世界經濟的弄潮兒。相信在各方一道努力下，杭州峰會一定會取得成功！ 最後，我祝這次工商峰會取得圓滿成功！謝謝大家。

(中時電子報)