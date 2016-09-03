美關切產能過剩 習近平提鋼煤減產目標
在美國表達關切後，中國大陸國家主席習近平今天具體宣布，要用5年時間再壓減粗鋼產能1億至1.5億噸，用3到5年再退出煤炭產能約5億噸、減量重組約5億噸。
習近平下午在20國集團工商峰會（B20峰會）開幕典禮演講中作上述宣布。
據英國廣播公司（BBC）報導，陪同美國總統歐巴馬前往中國大陸的美國財政部長路傑克（Jack Lew）日前透露，歐巴馬此行會著重提及中國大陸鋼鐵產能過剩對全球鋼鐵製造商帶來的影響，進而要求中國大陸對鋼鐵產業進行改革。
習近平下午演講中表示，中國大陸將堅定不移推進綠色發展，謀求更佳質量效益；將毫不動搖實施可持續發展戰略，堅持綠色低碳循環發展，堅持節約資源和保護環境的基本國策。
習近平表示，推動綠色發展是為了主動應對氣候變化和產能過剩問題。今後5年，中國大陸單位國內生產毛額（GDP）用水量、能耗、二氧化碳排放量將分別下降23%、15%、18%。
習近平表示，從2016年開始，中國大陸正大力推進供給側結構性改革，主動調節供求關係，要用5年時間再壓減粗鋼產能1億至1.5億噸，用3到5年時間再退出煤炭產能5億噸左右、減量重組5億噸左右。
他說，這是從自身長遠發展出發，從去產能、調結構、穩增長出發，自主採取的行動。中國大陸在去產能方面，力度最大，措施最實，說到就會做到。1050903
(中央社)
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