創意做環保 新北337環保英雄獲表揚
新北市政府今天舉辦「環保英雄表揚大會」，新北市長朱立倫頒獎表揚337名環保英雄，期盼更多年輕世代加入志工行列，愛護自己的家園。
朱立倫表示，新北市是一個充滿朝氣的城市，更是一個乾淨、低碳、永續的城市，新北市能夠連續6年獲得「全國最乾淨城市」、「低碳永續家園認證評等計畫最高銀級認證」以及縣市創意節電競賽全國總冠軍等，都是基層環保志工及里長共同努力的成果。
他表示，因為志工的用心，讓原本雜草叢生的荒地變成美化的綠地及可食地景，資源回收物變成藝術創作等，節省了很多資源，同時讓年輕世代一起做志工，愛護自己的家園，發揮社會正面力量，讓新北市永遠是最乾淨的家園及城市。
環保局表示，全市有近2000名環保志工，今年接受表揚的337名環保英雄，都是由里長推薦參與選拔，並經由評選團初選、複選與實地查訪後，決選出3名特優獎、20名優等獎、50名甲等獎及264名佳作獎。
獲得特優獎的3名志工分別是板橋區仁愛里張金萬、樹林區樹興里蘇欽煌及淡水區新義里陳兢斌。1050903
(中央社)
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