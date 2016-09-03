Angelababy剁飛馬鈴薯 鹿晗嚇傻
衛視中文台《奔跑吧兄弟第三季》本周精彩上演最後一集「最強者之戰」。七位成員在開戰前，先在南澳渡假別墅裡歡樂下廚，Angelababy是主持群中唯一女性，但她的精采廚藝，一出手就嚇死成員。
Angelababy跟黃曉明結婚後曾表示有在苦練廚藝，這回《奔跑吧》讓她能一展苦練多時的功夫，但只見拿鍋鏟炒菜跟準備食材的幾乎都是男成員，Angelababy嘗試切馬鈴薯絲，卻雙手握住菜刀，當場「剁飛」馬鈴薯，讓站在一旁的鹿晗都退避三舍，鄧超也嚇傻，直呼：「我來處理。」趕緊接棒她手中的菜刀。
這次錄影，成員也拿著攝影機突襲其他人的房間，偶像鹿晗被拍到裸睡的畫面，讓粉絲大飽眼福，李晨在進Angelababy房間前，擔心拍到不該拍的畫面，還先小心詢問是否有穿好衣服，素顏的Angelababy雖顯疲憊，但皮膚保持得很好，沒有妝前妝後差很大的困擾。
本集《奔跑吧兄弟S3》4日晚間7點播出，《奔跑吧兄弟S4》也即將在衛視中文台登場。
(中時)
關鍵字：奔跑吧兄弟第三季、Angelababy、馬鈴薯、鹿晗
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