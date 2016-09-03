軍公教上街頭後 林萬億：明年初開年金改革會議
監督年金改革行動聯盟今天下午號召軍公教勞上街，行政院發言人童振源與負責年金改革的政務委員林萬億傍晚5點召開直播記者會，針對監督年金改革聯盟提出的十大問題回應。林萬億表示，原則上是在明年1、2月的農曆年間前後，召開年金國是會議，希望在議場租借及行政程序盡量妥適。
下周年金改革議題討論會涉及年金改革議題順序排列，例如接下來會討論給付、請領資格及制度轉換與基金管理等等，待討論到一定程度會進入分區座談，10月至11月擬移師各地，目前正在接洽各地政府。林萬億強調，這次年金改革非選擇性、針對性，不分公、教、軍、勞、農及國等身分，全均納入。
有遊行民眾點名林萬億不適任要求他下台，林萬億則表示，若未在明年提出年金改革版本，自然會遵守承諾下台，不需別人提醒，當下最重要是讓年金可以永續發展。
而對聯盟所提的不當指責及人格汙衊，林萬億回應說，遊行者若認為自己被汙名化也不要汙名化他人，最重要的是不要把改革焦點放在個人，一定要放在制度。
(中時)
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