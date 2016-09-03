戲劇一哥王凱 再度擔任克雷德代言人

王凱再度擔任克雷德品牌代言人。(圖／橞霙經紀工作室)

王凱再度擔任克雷德品牌代言人。(圖／橞霙經紀工作室)

「CLAID」台灣一線男裝品牌，相中明日之星坐望戲劇一哥「王凱」，以3年黃金代言合約，秉持穿自己、做自己的品牌精神。

克雷德為王凱打造VIP超級衣櫥。讓王凱在戲裡戲外，可以不折不扣穿自己、做自己。成為一個表裡如一的超級代言人。代言服裝品牌今年已邁入第2年，儘管戲裡的角色有所限制無法完全照著自己的想法走，但私底下王凱對於穿著非常有自己的想法。因為他覺得無論何時何地都要將自己最好的狀態展現給大家，這也算是他敬業的一種表現。

今年的遠東百貨年度新潮城市男孩總決賽，邀請王凱當主評審。認為他代言的形像非常符合此次活動的精神，新潮城市男孩就是要大膽的嘗試，走出自己的風格。

(中時)