音樂空廚饗宴暨兒童寫生比賽頒獎典禮
台北航空站與世界民航雜誌今年度第三次航空市民舞台活動，聯合國內頂尖空廚-長榮空廚與高雄空廚，今（3）日在松山機場觀景台共同舉辦「音樂空廚饗宴」，同時為「松山機場兒童水彩寫生比賽」的頒獎典禮。
今天並邀請曾入圍超偶前20強、台北海洋技術學院北海盃冠軍歌手潘雅芳現場表演，搭配空廚公司免費提供的精緻餐點，讓大小朋友共度美好周末。
台北航空站與Airway世界民航雜誌於6月25日在觀景台舉辦「松山機場兒童水彩寫生比賽」，當天一共有18位小朋友參與現場寫生比賽，年齡介於10~12歲，都是從為期一個多月的徵稿時間、100多件作品中脫穎而出的佼佼者。
18件現場寫生的作品經6月27日到6月30日的網路投票，加上專業評選後，最後由現齡12歲的小朋友陳柏綸獲得第一名，朱浚維小朋友第二名，陳建銘小朋友獲得第三名；此外，佳作得獎者為詹以堇小朋友，網路票選最佳人氣獎則為林宣妤小朋友。前三名得獎者分別可獲得1萬元、6千元與3千元，並均可獲頒獎牌一座；佳作和人氣獎項則為飛機場禮券3千元及台北航空站獎狀一只。
今天所有事先報名成功的參與民眾中，約200位是透過台北航空站與世界民航雜誌的粉絲專頁報名，另有40位為雜誌讀者或透過Airway飛機館門市報名參加，均可免費享用由長榮和高雄空廚準備的精緻餐盒。
長榮空廚利用環保便當盒裝盛精緻點心及餐點，高雄空廚則準備炸雞腿與三明治等美味輕食，大小朋友皆吃得津津有味。其他現場民眾則皆可參加摸彩與有獎徵答活動，獎項豐富，包括長榮航空Hello Kitty波音777-300ER彩繪機模型、大機長熊、膠囊咖啡機等大獎以及各式精美紀念品，現場小朋友踴躍搶答，氣氛非常熱鬧。
本次活動利用觀景台得天獨厚的位置，讓參與民眾邊享用兩大空廚準備的精緻點心，邊沉醉在優美樂聲中，並可欣賞飛機起落的景致，營造出融合航空與音樂午茶的藝文氣氛，共度浪漫午後時光。
(工商)
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