神奇9洞逆轉勝 盧曉晴：學會克服困難

盧曉晴(拿球桿)以冠軍結束近兩個月地球繞1圈之旅。(圖：中國信託提供)

近2個月，盧曉晴暫別日巡舞台，到英格蘭打了英國公開賽、到美國代表台灣隊參加皇冠盃，也到巴西參加112年首辦的里約奧運高球賽，然後回到自己國家打贊助東家主辦的中國信託女子高球公開賽，最終以神奇的「9洞逆轉勝」，為這2個月的地球繞1圈之旅畫下完美句點，對她來說，這場勝利是生涯贏得的最精采一役，但如何克服逆境破繭而出，更是她這兩個月來的最大收穫。

頂著「高球1姊」頭銜首度返台參加中國信託公開賽，盧曉晴坦承，大家對她的期望很高，壓力很大，最後能在只有9洞的最後1輪後來居上，此勝贏的刻骨銘心。

這兩個月的最大收穫是什麼？她說：「這場冠軍很不一樣，像第1回合在第10洞打了8洞(+3)，最後一天落後桿又贏了冠軍，其實這3天發生許多心理層面的問題，打了8桿很生氣，但也學習到如何克服困難，面對接下來的比賽。」

盧曉晴自認前兩輪的鐵桿狀況不好，但決賽輪發揮水準，都能打靠近洞口製造很多抓鳥機會，成為只靠9洞就贏得逆轉勝的關鍵。

她賽後表示，決賽輪因為只打9洞，而且落後4桿，必須很專注打每1桿，即使第1洞(球場第10洞)抓到老鷹還是很緊張，因為接下來必須多抓幾隻小鳥，才能給對手薩萊朋製造壓力。

決賽輪因雨縮減只打9洞，但也因為大會決定「打半場」，才讓盧曉晴有後來居上的機會。她賽後說：「在日本也有最後1天只打9洞，覺得今天打9洞也很有道理，事實上後來天氣也放晴，沒取消比賽大家都沒話說。」

盧曉晴賽後接到中國信託慈善基金會董事長辜仲諒的道賀電賀，邊說電話邊擦淚水，心情激動終不負東家期望，首度為台灣選手留下這場比賽冠軍盃。比賽結束不久，她立即趕往桃園國際機場赴日，準備迎戰下周四開打的日巡年度4大賽之一選手權高球賽，繼續為爭取佳績奮戰。

(中時電子報)