視后這樣照顧後輩　王小棣曝楊丞琳貼心舉動

王小棣接受林益如專訪。（台視提供）

金鐘導演王小棣日前上台視《台灣名人堂》接受主持人林益如專訪。王小棣帶領多位金馬金鐘導演投入「植劇場」電視劇製作，網羅楊丞琳、吳慷仁、藍正龍、施易男、安心亞等人演出。王小棣在幕後觀察演員，大讚楊丞琳「相當有視后風範。」

「植劇場」8部戲劇作品星光熠熠，王小棣大讚吳慷仁演技：「真的讓我刮目相看，因為演喜劇需要的基本功要更好。」楊丞琳已是金鐘視后，王小棣除了肯定她的演技外，更讚賞楊丞琳體貼照顧新人，「有次拍夜戲剛好天氣又比較冷，大家都穿著短袖在拍戲，但楊丞琳卻要助理拿外套給對戲的新人穿、相當有視后風範。」

無懼台灣戲劇受外來劇壓迫市場，王小棣說：「台灣有很多好演員、但缺乏栽培，『植』就代表需要時間去耕耘才能開花結果。」

本集《台灣名人堂》4日上午10點，台視主頻播出。

(中時)