我要評比

苗栗南庄124線土石崩落，雙向暫無法通行。（黎薇翻攝）

苗栗縣南庄鄉124線22.6公里，三灣往南庄方向，下午發生土石崩落，土石高約2公尺、寬約8公尺，雙向中斷無法通車。

頭份警分局已在傍晚5點於124線與19線口、20線口封路管制，並通報縣政府工務處派員處理，用路人可改走苗124乙線及苗20線替代道路。

(中時)