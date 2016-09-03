宜蘭女童疑似跨越鐵道 遭自強號撞死

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宜蘭頭城1名9歲女童今天疑似跨越鐵路，不幸遭自強號火車撞死。

宜蘭縣消防局下午近4時獲報，頭城鎮大溪路平交道有1名9歲女童遭421車次（由台東出發往新北市樹林）的自強號火車撞死。

台鐵宜蘭運務段說，這起事故發生在下午3時47分，當時一度造成宜蘭鐵道路段雙向不通，經處理後已在下午5時25分，恢復雙線正常行駛，共影響14列次、652分、約4300人。女童死因為遭火車撞擊死亡。

據警方初步調查，女童由外祖母帶大，自家後門就是鐵路旁。當時女童準備要與外祖母到對面菜園時，正好是南北向都有火車交會經過，女童疑似看到第一列火車經過後就衝過去，之後被另一列火車撞上，不過進一步詳情還有待釐清。1050903

(中央社)