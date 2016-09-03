軍公教九三遊行 府盼繼續共商可行方案
監督年金改革行動聯盟今天發起遊行抗議改革汙名化軍公教。總統府表示，尊重民主社會的多元聲音，推動年金改革需要協商和共識，希望活動結束之後，大家繼續共商具體可行方案。
軍公教九三大遊行在下午1時開始，兵分四路出發最後集結在凱達格蘭大道，退休軍警消代表在主舞台發言後，遊行5時左右散場。總統府發言人張文蘭遊行後表示，欣見遊行活動能和平落幕，民主社會中的多元意見都應該被尊重。
張文蘭說，年金改革的意義，是為了年金制度的財務永續，讓國家有限的資源能夠公平的照顧到每一個人，這項改革攸關所有國人的權益，不分藍綠、族群，也沒有污名化特定職業別的問題。
張文蘭說，由於年金制度並未隨人口老化及經濟發展而及時調整，導致軍、勞、教、公各基金保費收支產生失衡，用罄的危機迫在眉睫，已經到了不能不改革的時候。
她說，為了年金的財政永續和減輕後代子孫的負擔，社會不分職業別的多數聲音都支持年金改革。
張文蘭表示，年金改革的推動需要協商和共識，政府歡迎各種不一樣的聲音，希望在活動結束之後，大家繼續坐下來，共商具體可行的方案，建立一個可長可久的年金制度，讓每一位國人都能有擁有安心而有品質的退休生活。1050903
(中央社)
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