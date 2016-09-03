九三大遊行 民進黨：政府顧及各方感受

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監督年金改革行動聯盟今天發起遊行抗議改革汙名化軍公教。民主進步黨表示，尊重民眾表達意見的自由，相信政府會持續溝通、凝聚共識，顧及各方感受，確保年金制度永續發展。

軍公教九三大遊行在下午1時開始，兵分四路出發最後集結在凱達格蘭大道，退休軍警消代表在主舞台發言後，遊行5時左右散場。

遊行結束後，民進黨發言人王閔生表示，尊重民眾表達意見的自由，年金改革各界或有不同意見，相信政府會持續溝通，凝聚共識。

王閔生說，政府未來在實際推動改革時，也將顧及各方感受，循序漸進，確保年金制度永續發展，能夠達到「財務穩健、永續經營」，「公平合理、包容差異」，「漸進改革、全民均安」的預期理想。1050903

(中央社)